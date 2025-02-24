Недосип чи передозування? Алаудінов повідомив про смерть важливого кадировця

Окупанти повідомили про "героїчну смерть"

У неділю, 23 лютого, помер один із командирів кадировців, який воював проти України, Зелімхан Батукаєв "Шустрий". Окупанти повідомили, що причиною смерті стали проблеми із серцем.

Про смерть розповів безпосередньо голова "Ахмата" Апті Алаудінов. Він назвав Батукаєва "одним із найкращих командирів російської армії".

За його словами, смерть настала на робочому місці через те, що "Шустрий" нібито три дні без сну намагався "виконати завдання". Причиною смерті став інсульт або інфаркт із подальшим крововиливом у мозок, заявив Алаудінов.

Тим часом активіст Сергій Стерненко зазначив, що в мережі є інформація про те, що Батукаєв мав проблеми зі зловживанням наркотиками.

Варто зазначити, що ічкерійський telegram-канал "Нійсо" повідомив, що Батукаєв у момент смерті перебував не на передовій, як повідомили російські пропагандисти, а у відпустці в Чечні.

"Героїчна смерть від передозу — це анекдот у найкращих традиціях російських окупантів. Апті, у тебе майже весь батальйон сидить на наркотиках, дивися, щоб "героїчні смерті на робочому місці" не стали такими частими", — повідомили автори каналу.

Як повідомлялося раніше, у Бердянську днями вибухнула машина, в якій був заступник т.зв. "голови" окупаційних "влад" Євген Богданов. Колаборант не вижив.