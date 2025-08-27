Племінник Кадирова вбив подружжя у ДТП, залишивши сиротами травмованих дітей. Справу навіть не відкривали

Його "відмазали" через проведення обряду

Племінник Рамзана Кадирова Ясін Закрієв 20 липня влаштував ДТП, в якій загинуло двоє людей. За цим фактом навіть не порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє правозахисна організація Меморіал. В місті Грозний у Чечні автомобіль з родиною з двома дітьми зупинився на світлофорі. В їхню машину ззаду влетів автомобіль представницького класу, за кермом якого перебував Закрієв.

Ясін Закрієв

Закрієв з дядьком

Від удару автівку родини відкинуло на стовп. Батько та мати загинули, двоє дітей отримали тяжкі травми. Сам племінник глави Чечні, який, до речі, є головою Рахункової палати Чечні, не постраждав. Після похорону загиблих, влада провела "акцію примирення" між сім'ями. Кримінальна справа не порушувалась, винуватець аварії покарання не поніс.

Автівка, яку протаранив Закрієв

У чеченців та інгушів існує обряд примирення — сім'я потерпілих публічно прощає винуватця, чим звільняє його від загрози кровної помсти. Влада не має до цього жодного відношення, проте у сучасній Чечні ця традиція нерідко використовується як інструмент тиску з боку влади. Примирення організується зверху, часто у прискореному порядку і без реальної згоди потерпілої сторони.

