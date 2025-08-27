Племінник Кадирова вбив подружжя у ДТП, залишивши сиротами травмованих дітей. Справу навіть не відкривали
Його "відмазали" через проведення обряду
Племінник Рамзана Кадирова Ясін Закрієв 20 липня влаштував ДТП, в якій загинуло двоє людей. За цим фактом навіть не порушили кримінальну справу.
Про це повідомляє правозахисна організація Меморіал. В місті Грозний у Чечні автомобіль з родиною з двома дітьми зупинився на світлофорі. В їхню машину ззаду влетів автомобіль представницького класу, за кермом якого перебував Закрієв.
Від удару автівку родини відкинуло на стовп. Батько та мати загинули, двоє дітей отримали тяжкі травми. Сам племінник глави Чечні, який, до речі, є головою Рахункової палати Чечні, не постраждав. Після похорону загиблих, влада провела "акцію примирення" між сім'ями. Кримінальна справа не порушувалась, винуватець аварії покарання не поніс.
У чеченців та інгушів існує обряд примирення — сім'я потерпілих публічно прощає винуватця, чим звільняє його від загрози кровної помсти. Влада не має до цього жодного відношення, проте у сучасній Чечні ця традиція нерідко використовується як інструмент тиску з боку влади. Примирення організується зверху, часто у прискореному порядку і без реальної згоди потерпілої сторони.
