Путін сильно перелякався? Чому насправді блокують інтернет в Росії, розповів Безсмертний

Справа не в мобілізації чи посиленні контролю

Блокування Telegram та вимкнення інтернету в Росії пов'язані з подіями в Ірані. Адже російський лідер Володимир Путін боїться повторити долю свого вже мертвого союзника Алі Хаменеї.

Про це розповів відомий дипломат і політик Роман Безсмертний.

За його словами, ізраїльська операція проти іранського лідера Хаменеї показала світу, а зокрема й союзникам Ірану, що для відстеження людини не треба мати якість нанотехнології.

"Ця операція призвела до шоку в Кремлі. Тому невипадково здійснюється повний демонтаж системи зовнішнього відеоконтролю. А для того, щоб зупинити проникнення через систему відеоконтролю, блокується інтернет", — каже Безсмертний.

Він пояснює, що ізраїльтянам вдалося не просто здійснювати зовнішнє візуальне спостереження, а отримати доступ до найпотаємніших моментів життя родини Хаменеї, його водіїв, обслуги. І все це — прямий наслідок того, що системи зовнішнього аудіовізуального контролю були пробиті. Виявилося у всіх них було закладено так званий "чорний канал" виробників. Через цей канал вдалося досягти рівня відеоспостереження за самим Хаменеї і його найближчими помічниками.

Таким чином, додає Безсмертний, союзники Ірану вирішили діяти: Китай розпочав демонтаж системи відео та аудіозапису в окремих місцях, а Росія — блокує інтернет та месенджери.

"Подібні кроки навіть були зроблені в Києві, тому що це стало сюрпризом і для українських спецслужб: наскільки глибоко можна використовувати для проникнення і отримання інформації подібні системи. І нинішні дії, які вчиняються московським царем (блокування інтернету, WhatsApp, Telegram, Viber), — це все для того, щоб нейтралізувати можливість доступу", — каже дипломат.

При цьому вітчизняної альтернативи в Росії немає, тому суспільство й протестує. Безсмертний наголошує, що дії Кремля щодо мережі не зумовлені посиленням мобілізації чи підготовкою до якоїсь операції, Москва просто намагається унеможливити те, що Путін може повторити долю Хаменеї.

