Найсучасніший термінал "Нової пошти" в Києві зруйновано. Як він виглядав до атаки (відео)

Ця лінія робила по 3 відправлення щосекунди

Під час атаки на Київ в ніч на 15 червня одне з влучань сталось в найсучасніший термінал "Нової пошти". Його зруйновано повністю.

Як повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук, цей термінал був символом розвитку "Нової пошти". Компанія вже запустила резервні схеми роботи.

"Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande. Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по терміналу Нової пошти в Києві

Наслідки удару по терміналу Нової пошти в Києві

Тафійчук наголосив, що Росії вдалось зруйнувати термінал, але найголовніше — люди не постраждали. Усі працівники в безпеці.

"Резервні схеми роботи запущені. Слідкуйте за трекінгом у мобільному додатку", — додав керівник.

Зауважимо, що йдеться про термінал "Нової пошти" на Жулянах. Його було відкрито у 2018 році. Тоді — це була перша та найбільша сортувальна лінія в Україні. Аналогів їй немає. Цей термінал здійснював по 3 відправлення на секунду і мав 89 портів.

Додамо, що у зв'язку з руйнування термінала можливі затримки посилок, адже тепер "Нова пошта" вимушена використовувати альтернативні сортувальні відділення.

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