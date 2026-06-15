Гранітні стільниці втрачають позиції: нова поверхня практичніше за камінь та не потребує спеціального догляду

Цей матеріал використовують на професійних кухнях

Гранітні стільниці тривалий час були популярним вибором для кухонь завдяки своїй міцності та привабливому зовнішньому вигляду. Вони вважалися класичним і надійним рішенням у дизайні інтер’єрів.

Однак у 2026 році дизайнери все частіше звертають увагу на інший матеріал. Ним стає нержавіюча сталь, яка поступово переходить із професійних кухонь у житлові простори, за даними "Oeste Geral".

Головна причина зростання популярності — практичність. Нержавіюча сталь не боїться вологи, легко очищається та добре витримує щоденне навантаження. Її поверхня не вбирає бруд і зберігає охайний вигляд навіть при інтенсивному використанні.

Стільниці з нержавіючої сталі на кухні. Фото: "Oeste Geral"

У порівнянні з гранітом цей матеріал потребує значно меншого догляду. Якщо натуральний камінь іноді потрібно обробляти спеціальними засобами для захисту від плям, то нержавіючу стільницю достатньо протерти звичайною ганчіркою з мийним засобом. Вона також стійка до високих температур і підходить для активного щоденного використання.

Ще одна перевага — універсальний вигляд. Такі стільниці легко поєднуються з дерев’яними фасадами, сучасною технікою та мінімалістичним дизайном, створюючи стриманий і функціональний інтер’єр.

Втім, у матеріалу є і недоліки. На поверхні можуть з’являтися дрібні подряпини, а відбитки пальців помітніші, ніж на камені. Крім того, нержавіюча сталь має більш "холодний" вигляд і обмежену палітру кольорів.

На такій поверхні можуть з’являтися дрібні подряпини, а також помітні сліди від відбитків пальців. Фото: "Oeste Geral"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити ламінат на кухні.