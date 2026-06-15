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"Мужчін" і женщін" лишіть для росіян: як в "АТБ" українською звернутись до працівника

Автор
Марина Бондаренко
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Просте правило ввічливого звертання
Просте правило ввічливого звертання. Фото Колаж "Телеграфу"

Мовознавиця навела кілька варіантів

Правильне звертання до людини часто недооцінюють, хоча воно безпосередньо впливає на якість спілкування. Особливо важливо це враховувати в побутових ситуаціях, наприклад, коли потрібно щось уточнити у працівників магазину "АТБ".

В українській мові є прості й ввічливі форми, які звучать природно. Саме про них розповіла засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс на своїй сторінці в Instagram.

Так, до жінки доречно звертатися "пані", "добродійко", "панно", "панночко", "дівчино" або "дівчинко" залежно від ситуації. До чоловіка — "пан", "добродію" чи "чоловіче". Натомість слова "женщина" чи "мужчина" у звертанні вважаються невдалими кальками. Також у ввічливому спілкуванні можна додавати форми "шановна" або "шановний".

Ці правила легко застосувати в щоденних ситуаціях. Наприклад, у магазині "АТБ", якщо покупець не може знайти товар, правильно звернутися до працівника українською так: "Пані, підкажіть, будь ласка, де знайти цей продукт?" або "Пане, чи не могли б ви допомогти?". Така форма звучить ввічливо і природно, створюючи комфортне спілкування між покупцем і персоналом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатися українською мовою без поширених помилок.

Теги:
#Українська мова #Жінка #Чоловік #АТБ