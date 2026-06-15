"Мужчін" і женщін" лишіть для росіян: як в "АТБ" українською звернутись до працівника

Мовознавиця навела кілька варіантів

Правильне звертання до людини часто недооцінюють, хоча воно безпосередньо впливає на якість спілкування. Особливо важливо це враховувати в побутових ситуаціях, наприклад, коли потрібно щось уточнити у працівників магазину "АТБ".

В українській мові є прості й ввічливі форми, які звучать природно. Саме про них розповіла засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс на своїй сторінці в Instagram.

Так, до жінки доречно звертатися "пані", "добродійко", "панно", "панночко", "дівчино" або "дівчинко" залежно від ситуації. До чоловіка — "пан", "добродію" чи "чоловіче". Натомість слова "женщина" чи "мужчина" у звертанні вважаються невдалими кальками. Також у ввічливому спілкуванні можна додавати форми "шановна" або "шановний".

Ці правила легко застосувати в щоденних ситуаціях. Наприклад, у магазині "АТБ", якщо покупець не може знайти товар, правильно звернутися до працівника українською так: "Пані, підкажіть, будь ласка, де знайти цей продукт?" або "Пане, чи не могли б ви допомогти?". Така форма звучить ввічливо і природно, створюючи комфортне спілкування між покупцем і персоналом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатися українською мовою без поширених помилок.