Рейтинг довіри росіян до Путіна впав найнижче з 2022 року. Яким він був раніше

Жителы РФ починають щось підозрювати?

Рейтинги довіри до глави Росії Володимира Путіна та схвалення його діяльності на посту президента всередині РФ впали до мінімуму за весь час війни проти України. Про це свідчать результати дослідження державного ВЦВГД (всеросійський центр вивчення громадської думки).

Рівень недовіри та несхвалення Путіна також досяг рекордного з початку великої війни значення, повідомляє "Агентство. Новости". Рівень схвалення діяльності глави РФ у період з 19 по 22 березня впав на 1,9 в.п (відсоткових пунктів) в порівнянні з минулим періодом (9-15 березня) і досяг 70,1%. Рівень довіри Путіну за цей самий період знизився на 1,7 в.п. та досяг 75%.

Востаннє обидва показники опускалися нижче 20 лютого 2022 року, тобто за чотири дні до війни. Тоді рівень схвалення становив 64,3%, а рівень довіри – 67,2%, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що таких низьких рейтингів Путін не мав навіть під час заколоту Євгена Пригожина та початку операції ЗСУ до Курської області. Рекордною за весь час війни стала і кількість росіян, які не схвалюють діяльність Путіна та не довіряють йому. Тих, хто не схвалює його роботу, виявилося 18,3% (зростання на 1,2 в.п. за тиждень), тих, хто не довіряє йому — 20,1% (зростання на 1,7 в.п.).

Рейтинги довіри до Путіна впали

Рейтинг довіри до влади у РФ

Якими були рейтинги Путіна до війни

За роки "правління" Путіна його рейтинг завжди підіймався під час військових кампаній та падав у "невійськовий" період Росії, розповів науковий керівник російської недержавної дослідницької агенції "Левада-центр" Лев Гудков. У 2013-му майже половина росіян (47%) говорила, що вони не хотіли б бачити Путіна на наступний президентський термін.

Однак після анексії Криму у 2014 році рейтинг Путіна піднявся і далі тримався на досить високому рівні. Після початку повномасштабної війни Росії проти України у листопаді 2022 року рейтинг Путіна був на рівні 75-77%.

Як розповідав "Телеграф", ВЦВГД прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у 2026 році. Там вважають цей сценарій реалістичним.