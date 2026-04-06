Путин сильно испугался? Почему на самом деле блокируют интернет в России, рассказал Бессмертный

Дело не в мобилизации или усилении контроля

Блокировка Telegram и отключение интернета в России связаны с событиями в Иране. Ведь российский лидер Владимир Путин боится повторить судьбу своего уже мертвого союзника Али Хаменеи.

Об этом рассказал известный дипломат и политик Роман Бессмертный.

По его словам, израильская операция против иранского лидера Хаменеи показала миру, в том числе и союзникам Ирана, что для отслеживания человека не нужно иметь какие-то нанотехнологии.

"Эта операция привела к шоку в Кремле. Поэтому неслучайно производится полный демонтаж системы внешнего видеоконтроля. А для того, чтобы остановить проникновение через систему видеоконтроля, блокируется интернет", — говорит Бессмертный.

Он объясняет, что израильтянам удалось не просто осуществлять внешнее визуальное наблюдение, а получить доступ к самым сокровенным моментам жизни семьи Хаменеи, его водителей, обслуги. И все это прямое следствие того, что системы внешнего аудиовизуального контроля были пробиты. Оказалось, во всех них был заложен так называемый "черный канал" производителей. Через этот канал удалось добиться уровня видеонаблюдения за самим Хаменеи и его ближайшими помощниками.

Таким образом, добавляет Бессмертный, союзники Ирана решили действовать: Китай приступил к демонтажу системы видео и аудиозаписи в отдельных местах, а Россия блокирует интернет и мессенджеры.

"Подобные шаги даже были сделаны в Киеве, потому что это стало сюрпризом и для украинских спецслужб: насколько глубоко можно использовать для проникновения и получения информации подобные системы. И нынешние действия, совершаемые московским царем (блокирование интернета, WhatsApp, Telegram, Viber), — это все для того, чтобы нейтрализовать возможность доступа", — говорит дипломат.

При этом отечественной альтернативы у России нет, поэтому общество и протестует. Бессмертный отмечает, что действия Кремля по сети не обусловлены усилением мобилизации или подготовкой к какой-либо операции, Москва просто пытается уберечь Путина от того, что может повторить судьбу Хаменеи.

