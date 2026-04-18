"Бабине літо" не тільки восени: кліматологиня пояснила, коли чекати сплесків тепла

Це явище має чіткі температурні межі

Зміни клімату в Україні та по всій планеті також впливають й на "бабине літо". Однак насправді це явище спостерігається не тільки восени.

Про це "Телеграфу" розповіла кандидат географічних наук Віра Балабух.

Кліматологиня наголошує, що взагалі метеорологічно "бабине літо" — це короткочасний період підвищення температури, який спостерігається після того, як середня за добу температура повітря стала нижчою за 15°С — це межа літа. Такі потепління зумовлені хвилями тепла.

Ці потепління наразі спостерігаються не лише восени, а й протягом усього холодного періоду. Це приводить до збільшення кількості літніх днів у цей період, які називаються "бабиним літом".

"Кількість таких днів в Україні суттєво збільшується. Тому "бабине літо" не лише у вересні чи жовтні, в навіть у грудні, березні — цілком реальне", — каже Балабух.

Нагадаємо, що в Україну йде сильне похолодання з заморозками. Так, подекуди термометр покаже до -7 градусів вночі. Укргідрометцентр вже оголосив переший та другий рівні небезпеки 20 квітня.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки спекотним може бути літо 2026 року та чи дійсно такі ранні прогнози точні.