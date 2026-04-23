Погода у Львові готує підступний удар: коли у місто може прийти справжнє тепло

Дізнайтеся точну дату, коли сонце нарешті витіснить холоднечу

Травень у Львові розпочнеться з доволі примхливої та прохолодної погоди, яка змусить містян ще на кілька днів залишити теплий одяг у гардеробах. Проте тепло все ще може повернутися у місто.

Такі дані демонструє прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, вже з другої половини тижня львів’яни відчують суттєве покращення погодних умов та повне припинення опадів.

У п'ятницю, 1 травня, вдень очікується лише +9°C, а вночі температура впаде до +4°C. Субота, 2 травня, принесе незначне потепління до +13°C у денні години, проте ніч знову буде холодною — до +4°C, а ситуацію суттєво погіршать вечірні опади у вигляді дощу.

У неділю, 3 травня, погода залишатиметься вогкою з денною температурою +11°C та нічною позначкою у +5°C.

Погода у Львові. Прогноз WeatherNext 2.

З понеділка, 4 травня, коли хмари нарешті розсіюються, а повітря вдень прогріється до +12°C при нічних +6°C. Протягом вівторка та середи львів'яни зможуть відчути подих справжньої весни, оскільки стовпчики термометрів покажуть +14°C та +15°C, а ночі стануть помітно теплішими — від +7°C до +8°C.

Наприкінці робочого тижня погода остаточно стабілізується. У четвер, 7 травня, температура впевнено підніметься до +16°C вдень та +9°C вночі, а вже у п'ятницю, 8 травня, Львів прогріється до максимальних +17°C при нічних +10°C.

Погода у Львові. Прогноз WeatherNext 2.

Що прогнозують синоптики "Meta.Погода"

Синоптики порталу "Meta.Погода" прогнозують доволі вологий старт місяця, де перші три дні травня пройдуть із температурою від +11°C до +12°C вдень та нічними показниками в межах +5…+8°C. Проте справжнє випробування опадами чекає на Львів з 4 по 6 травня, коли через затяжні дощі денна температура суттєво впаде до позначок +7…+9°C при стабільних нічних +5…+6°C.

Ситуація кардинально виправиться лише наприкінці тижня, коли дощі нарешті припиняться і до міста повернеться сонце. У четвер, 7 травня, повітря прогріється до +15°C вдень та +8°C вночі, а вже у п'ятницю стовпчики термометрів сягнуть комфортних +16°C при нічних +7°C, знаменуючи прихід довгоочікуваної сухої та теплої хвилі.

