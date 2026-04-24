Літо увірветься у Дніпро? Стало відомо, коли у місті може "вжарити" до +25

Метеопрогнози обіцяють дніпрянам неочікуваний погодний сюрприз найближчим часом

Початок травня у Дніпрі обіцяє бути контрастним. Після прохолодного та дощового старту місяця на мешканців міста чекає різкий стрибок температури, який нагадає швидше про початок літа, ніж про середину весни.

Такі дані демонструє прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, перші дні місяця змусять дніпрян тримати парасольки напоготові.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Вже 1 та 2 травня у місті буде хмарно, пройдуть невеликі дощі, а стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище +11…+13°C. Нічна температура в цей період залишатиметься досить низькою — лише +4°C.

Проте вже з неділі, 3 травня, погода почне стрімко змінюватися, оскільки небо проясниться, а повітря прогріється до +17°C. Це стане початком справжнього "температурного ралі", яке виведе показники на літній рівень вже до середини наступного тижня.

Справжня спека завітає до Дніпра вже після 5 травня, коли місто опиниться під впливом теплих повітряних мас, пише WeatherNext 2. У вівторок небо буде абсолютно ясним, а температура підскочить до позначки +22°C.

Протягом 6 та 7 травня у регіоні встановиться стабільно сонячна погода з показниками +23…+24°C, що дозволить містянам остаточно сховати куртки. У пʼятницю, 8 травня, повітря може прогрітися +25°C.

А що каже прогноз Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру також підтверджують досить прохолодний початок травня, прогнозуючи на свято 1 травня дощову погоду з денною температурою до +11°C та нічними показниками на рівні +8°C. У суботу, 2 травня, опади мають припинитися, проте ніч стане ще холоднішою — стовпчики термометрів опуститься до +5°C, хоча вдень повітря прогріється вже до +14°C.

У неділю, 3 травня, державна гідрометеослужба очікує остаточне прояснення неба та збереження нічної прохолоди на позначці +5°C. Денний максимум у цей день досягне стабільних +15°C, що ознаменує поступовий відхід циклону та підготовку до подальшого хвилеподібного потепління.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Запоріжжя може повернутися справжня весна.