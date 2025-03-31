Венс після візиту до Гренландії хоче "продемонструвати силу": відправив послання Данії

США побоюються, що острів дістанеться Росії чи Китаю

Риторика чиновників Вашингтона у бік Гренландії стає дедалі більш наполегливою. Після візиту на острів віцепрезидент Джей Ді Венс вже погрожував "проявити силу".

Його повідомлення було оприлюднено у соцмережі X. До послання політик прикріпив кадри свого відвідування американської військової бази Пітуффік.

"Президент Трамп веде Америку з миром через силу, а це означає демонструвати силу, коли потрібно. Настав час повернути безпеку до Гренландії", — написав він.

У відеоролику наведено витримку з промови Венса перед американськими військовими, в якій заявив, що безпека острова в останні 20 років була "недофінансована". За його словами, це має змінитись, а у США має з’явитися впевненість у тому, що вони приведуть Арктику до наступних поколінь.

"Наше послання Данії дуже просте — ви недофінансували людей Гренландії і ви недофінансували архітектуру безпеки цього прекрасного шматка землі. Поки Китай і Росія демонструють дедалі більший інтерес до Гренландії та її баз, ми бачимо, що наші союзники в Європі не йдуть у ногу. Завдяки політиці США це зміниться, а президент Трамп стоїть за вами", — сказав Венс

Як повідомлялося раніше, США розглядають Гренландію як стратегічно важливий регіон у системі оборони та стримування військової експансії Росії та Китаю. А також острів багатий на критично важливі мінерали, що пояснює інтереси Вашингтона щодо їх видобутку та контролю.

Дональд Трамп ще у перший президентський термін у США заявляв про бажання придбати Гренландію. Після повернення до Білого дому він повернувся до таких розмов.