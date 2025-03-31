Вэнс после визита в Гренландию хочет "продемонстрировать силу": отправил послание Дании

США опасаются, что остров достанется России или Китаю

Риторика чиновников Вашингтона в сторону Гренландии становится всё более настойчивой. После визита на остров вице-президент Джей Ди Вэнс уже пригрозил "проявить силу".

Его сообщение было обнародовано в соцсети X. К посланию политик прикрепил кадры своего посещения американской военной базы Питуффик.

"Президент Трамп ведет Америку с миром через силу, а значит демонстрировать силу, когда нужно. Пора вернуть безопасность в Гренландию", — написал он.

В видеоролике приведена выдержка из речи Вэнса перед американскими военными, в которой заявил, что безопасность острова в последние 20 лет была "недофинансирована". По его словам, это должно измениться, а у США должна появиться уверенность в том, что они приведут Арктику в следующие поколения.

"Наше послание Дании очень простое — вы недофинансировали людей Гренландии и вы недофинансировали архитектуру безопасности этого прекрасного куска земли. Пока Китай и Россия демонстрируют все больший интерес к Гренландии и ее базам, мы видим, что наши союзники в Европе не идут в ногу. Благодаря политике США, это изменится, а президент Трамп стоит за вами", — сказал он американским военным.

Как сообщалось ранее, США рассматривают Гренландию как стратегически важный регион в системе обороны и сдерживания военной экспансии России и Китая. А также остров богат критически важными минералами, что объясняет интересы Вашингтона относительно их добычи и контроля.

Дональд Трамп еще в первый президентский срок в США заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он вернулся к таким разговорам.