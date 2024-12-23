Трамп ще не президент, але вже заявив, що США повинні володіти Гренландією

Він назвав того, хто може в цьому допомогти

Обраний президент США Дональд Трамп назвав "абсолютною необхідністю" для США отримати у власність Гренландію. Таким чином він прокоментував своє рішення призначити нового американського посла в Данії.

"З метою національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння Гренландією і контроль над нею є абсолютною необхідністю", — написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

Він додав, що висунутий ним кандидат на посаду посла в Данії, експосол США у Швеції та підприємець Кен Гавері, "чудово впорається з тим, щоб представляти інтереси США".

У 2019 році у ЗМІ з'явилася серія публікацій про те, що Трамп розглядає можливість купівлі Гренландії. Пізніше сам він підтвердив, що цікавився цим питанням "стратегічно". Водночас у Гренландії заявили, що острів не продають, а в Данії висловили сподівання, що Трамп пожартував, саму ідею продажу назвавши абсурдною.

Варто зазначити, що Гренландія до 1953 року була колонією Данії. Вона залишається частиною королівства, але 2009 року отримала автономію з можливістю самоврядування і самостійного вибору у внутрішній політиці.

Раніше "Телеграф" писав, що обраний президент США Дональд Трамп, який хоче підштовхнути Володимира Зеленського та Володимира Путіна до переговорів, заявив, що має намір далі надавати Україні підтримку.