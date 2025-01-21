Конфлікт, ризик і авантюра. Чому Трамп поклав око на Канаду та Гренландію

Арктика може стати дуже перспективним регіоном для США

Президент США Дональд Трамп розуміє, що протистояння з Китаєм загострюється, час працює на користь Пекіна, тому Вашингтону треба щось робити з цим. Саме тому новий-старий американський лідер заговорив про приєднання до Штатів території Канади і взяття під контроль Гренландії, котра належить Данії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доцент Інституту міжнародних відносин, кандидат політичних наук Микола Капітоненко. Він пояснив, як США хочуть вирішити проблему ресурсів.

Більше про це читайте у публікації: "У нас немає союзників, — експерт-міжнародник про Трампа, гру Китаю та перспективи перемоги над Росією".

За його словами, ресурсів у США стає все менше, їх треба економити, вивести з другорядних регіонів, таких, наприклад, як російсько-українська війна.

— Чому він [Трамп] хоче її завершити? Щоб сконцентруватися на більш пріоритетних для себе регіонах: Східна Азія і Близький Схід. Сконцентрувати ресурси на протистоянні з Китаєм. І побачити, які сфери цього протистояння найбільш перспективні, — каже політолог.

Звідси розмови про Канаду і Гренландію, бо Арктика являє собою новий, дуже перспективний регіон, насамперед, для логістики, вважає експерт-міжнародник.

— Боротьба за Арктику може стати однією з визначальних сфер цього протистояння з Китаєм. Крім того, торгівельні війни, скоріше за все, будуть гостріше виглядати. Тобто може бути більше конфліктності, ризикованості, авантюрності в зовнішній політиці Трампа. Але все одно це буде в руслі розв'язання основної задачі, яка стояла і перед Байденом також: що зробити, щоб зламати існуючі тренди, повернути США лідерство і зменшити вплив Китаю, — підсумовує Микола Капітоненко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи вигідна Китаю війна в Україні.