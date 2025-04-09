Коли помре Трамп? У мережі завірусився відеоролик із передбаченням

Президенту США нібито лишилося усього кілька днів життя

У вірусному відеоролику, опублікованому в соцмережі Х, стверджується, що "Сімпсони" передбачили смерть президента США Дональда Трампа, яка нібито має відбутися 12 квітня 2025 року. Деякі вважають, що в серіалі міститься багато передбачень, наприклад, результатів виборів у США у 2024 році.

На кадрах, розміщених в обліковому записі IC (Intellectually Confused), показаний персонаж, схожий на Трампа, в труні. Про це пише американське видання Daily Express.

Кліп, що з’явився в мережі, породив припущення про те, що "Сімпсони" передбачили смерть президента Дональда Трампа 12 квітня 2025 року.

"Стверджується, що в ролику показано сцену з багаторічного анімаційного серіалу, в якій неживе тіло Трампа несуть у труні, а довкола стоять політичні діячі. Однак немає жодних доказів того, що така сцена коли-небудь транслювалася", – йдеться у публікації.

Кадри виявилися фейком, і виконавчий продюсер "Сімпсонів" Метт Селман підтвердив: "Ця сцена ніколи не з’являлася в жодному епізоді".

Останнє вірусне відео — лише одне з довгого списку сфабрикованих передбачень.

Зазначається, що в минулому в мережі вже з’являлися численні помилкові твердження про те, що "Сімпсони" передбачають смерть Трампа.

У 2024 році після замаху випливло сфальсифіковане зображення, на якому він лежав у труні зі словами "RIP Дональд Трамп 1946-2024".

Раніше деякі шанувальники "Сімпсонів" вирішили, що серіал передбачив перемогу на виборах 2024 року Камали Гарріс, оскільки кандидат у президенти була одягнена як Ліза, яка у мультфільмі стала головою Білого дому. Однак з'ясувалося, що це було просто співпадінням, якщо Гарріс не одяглася так навмисне.