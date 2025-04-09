Когда умрет Трамп? В сети завирусился видеоролик с предсказанием

Президенту США якобы осталось всего несколько дней жизни

В вирусном видеоролике, опубликованном в соцсети Х, утверждается, что "Симпсоны" предсказали смерть президента США Дональда Трампа, которая якобы должна произойти 12 апреля 2025 года. Некоторые считают, что в сериале содержится много предсказаний, например результаты выборов в США в 2024 году.

На кадрах, размещенных в аккаунте IC (Intellectually Confused), показан персонаж, похожий на Трампа, в гробу. Об этом пишет американское издание Daily Express.

Клип, появившийся в сети, породил предположения о том, что "Симпсоны" предсказали смерть президента Дональда Трампа 12 апреля 2025 года.

"Утверждается, что в ролике показана сцена из многолетнего анимационного сериала, в которой безжизненное тело Трампа несут в гробу, а вокруг стоят политические деятели. Однако нет никаких доказательств того, что такая сцена когда-либо транслировалась", – говорится в публикации.

Кадры оказались фейком, и исполнительный продюсер "Симпсонов" Мэтт Селман подтвердил: "Эта сцена никогда не появлялась ни в одном эпизоде".

Последнее вирусное видео — всего лишь еще одно из длинного списка сфабрикованных предсказаний.

Отмечается, в прошлом в сети уже появлялись многочисленные ложные утверждения о том, что "Симпсоны" предсказывают смерть Трампа.

В 2024 году после покушения всплыло сфальсифицированное изображение, на котором он лежал в гробу со словами "RIP Дональд Трамп 1946–2024".

Ранее некоторые поклонники "Симпсонов" решили, что сериал предсказал победу на выборах 2024 года Камалы Харрис, поскольку кандидат в президенты была одета как Лиза, которая в мультфильме стала главой Белого дома. Однако выяснилось, что это было просто совпадением, если Харрис не оделась так умышленно.