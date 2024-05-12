На чому б їздили Сімпсони в реальному житті: "Рожева катастрофа", надійний універсал та американський понтомобіль

Серіал налічує вже 35 сезонів

"Сімпсони" — це анімаційний шедевр, створений Меттом Грейнінгом і підкорила глядачів по всьому світу. Протягом десятиліть творці серіалу черпали натхнення у повсякденні, щоб мультяшні машини максимально підходили персонажам.

І хоча автомобілі зі світу Сімпсонів можуть здаватися екстравагантними та абсурдними, багато хто з них насправді має в основі реальні тачки. Розгляньмо кілька прототипів, на яких могли ґрунтуватися машини із "Сімпсонів".

Plymouth Junkerolla

Головний автомобіль Сімпсонів, рожевий седан "Plymouth Junkerolla", схожий на Plymouth Valiant 1973 випуску. Це старий, зношений автомобіль, який відображає невисокий соціальний статус сім’ї Сімпсонів. Він може бути адаптацією звичайного автомобіля для мультсеріалу, проте в ньому чітко видно дух мультиплікаційної комедії. Машина Гомера стала невід’ємною частиною персонажа та його сім’ї. Історія та пригоди в серіалі роблять її однією з найвідоміших ікон у світі анімації.

Автомобіль Мардж

Машина Мардж – об’єкт суперечок серед фанів серіалу. На початку серіалу вона дійсно їздила на помаранчевому універсалі Volvo 200-ї серії, що відображало її звичайний та консервативний характер. У пізніших епізодах Мардж стала власницею Chevrolet Chevelle Station Wagon 1973 року. Цей автомобіль, з його стильним дизайном та класичними рисами, добре підходить персонажу, виглядаючи елегантно та практично одночасно.

Canyonero

Автомобіль Canyonero з помадою замість прикурювача у жіночому виконанні Мардж отримала у подарунок від чоловіка. Втілення американської мрії у світі великих і потужних позашляховиків, "Canyonero" із "Сімпсонів" є пародією на такі громадини, як Ford Excursion та Chevrolet Suburban. Але швидше за все, це пародія на Jeep Wagoneer або Range Rover. Своїми величезними розмірами та розкішними рисами "Canyonero" іронізує над американськими стереотипами про автомобілі.

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