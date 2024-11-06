"Сімпсони" передбачили результати виборів у США ще 24 роки тому

Цікава теорія

Творці мультсеріалу "Сімпсони" змогли передбачити результати виборів у США ще 24 роки тому. В епізоді 2000 року було показано карту виборів, майже ідентичну карті президентських виборів у США 2024 року.

Цю цікавинку помітив користувач соцмережі "Х". Його "теорію" підхопили інші користувачі, які також упевнені в тому, що "Сімпсони" справді змогли передбачити майбутнє.

Так, в епізоді 2000 року під назвою "Барт у майбутньому" представлена ​​Ліза Сімпсон, яка змінила Дональда Трампа на посаді президента. Цю серію було знято за 16 років до того, як Дональд Трамп у перший раз став президентом США.

Прийнявши пост президента, Ліза заявила у відеоролику: "Ми успадкували від президента Трампа серйозну бюджетну кризу".

Уважні користувачі соцмереж у цьому ж епізоді помітили дивний факт — карта виборів, показана в мультику, майже повністю збіглася з картою президентських виборів у США 2024 року.

Так, телеведуча стоїть перед картою Сполучених Штатів, яка показує, які штати віддали свій голос на користь Лізи, а в яких переміг її суперник — неназваний чоловік.

Карта у 2000 році демонструє штати, які проголосували за демократів та республіканців. І карта з "червоними" та "синіми" штатами з мультика майже повністю збіглася з картою 2024 року, яку опублікували офіційні ресурси.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли анімаційний серіал передбачив майбутнє. Творці передбачили хід "Божевільної королеви" Дейєнеріс Таргарієн в епізоді 5 фінальної серії "Ігри престолів".

Епізод пародії відомого серіалу був показаний у 2017 році у серії під назвою "Кріпосні". Наприкінці серії Гомер із сім’єю дивиться як величезний дракона знищує Спрінгфілд та всіх його мешканців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Сімпсони" передбачили промову Грети Тунберг про зміну клімату ще у 2007 році. Інсайдери провели паралелі з відомим мультфільмом і відкопали саму промову Лізи Сімпсон, в якій він намагається врятувати Спрінгфілд від небезпек екологічної катастрофи.