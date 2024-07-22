Харріс переможе Трампа? У "Сімпсонах" знайшли дивовижний збіг з реальністю (відео)

Одяг героїні дуже нагадує гардероб самої Харріс

Американський анімаційний сатиричний серіал "Сімпсони" "передбачив" перемогу Камали Харрсіс на виборах президента США. Після виходу нинішнього глави США Джо Байдена з президентських перегонів вона заявила, що балотуватиметься на пост глави держави.

В інтернеті неодноразово ходили легенди про те, що знаменитий мультсеріал передбачає багато подій. Тепер у мережі намагаються знайти в "Сімпсонах" натяки практично на кожну значущу подію.

Наразі увагу глядачів привернув 17-й епізод 11-го сезону "Сімпсонів" під назвою "Барт у майбутньому". Серія вийшла 2000 року.

За сюжетом серії Ліза, середня дитина в сім’ї стала президентом США. У кадрі вона сидить у кабінеті серед помічників.

Героїня в цей момент одягнена у фіолетовий костюм із намистом. Її одяг нагадує гардероб Камали Харріс аж до кольору костюма та намиста. Шанувальникам серіалу це дозволило зробити висновок про подальшу перемогу цього кандидата у виборах президента США.

Додамо, що за сюжетом серії вона змінила посаду президента, який торгував нерухомістю. Це ще один цікавий збіг з огляду на те, що Трамп також займається цією сферою діяльності.

Раніше один із героїв серіалу "Сімпсони" нагадав глядачам російського диктатора володимира путіна. Довгий стіл, показаний у новій серії, взагалі вважають відсиланням до подібного столу путіна, який вже став мемом.