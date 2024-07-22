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Харріс переможе Трампа? У "Сімпсонах" знайшли дивовижний збіг з реальністю (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Камала Харріс на інавгурації Новина оновлена 22 липня 2024, 14:32
Камала Харріс на інавгурації. Фото elle.ua

Одяг героїні дуже нагадує гардероб самої Харріс

Американський анімаційний сатиричний серіал "Сімпсони" "передбачив" перемогу Камали Харрсіс на виборах президента США. Після виходу нинішнього глави США Джо Байдена з президентських перегонів вона заявила, що балотуватиметься на пост глави держави.

В інтернеті неодноразово ходили легенди про те, що знаменитий мультсеріал передбачає багато подій. Тепер у мережі намагаються знайти в "Сімпсонах" натяки практично на кожну значущу подію.

Наразі увагу глядачів привернув 17-й епізод 11-го сезону "Сімпсонів" під назвою "Барт у майбутньому". Серія вийшла 2000 року.

За сюжетом серії Ліза, середня дитина в сім’ї стала президентом США. У кадрі вона сидить у кабінеті серед помічників.

Героїня в цей момент одягнена у фіолетовий костюм із намистом. Її одяг нагадує гардероб Камали Харріс аж до кольору костюма та намиста. Шанувальникам серіалу це дозволило зробити висновок про подальшу перемогу цього кандидата у виборах президента США.

Додамо, що за сюжетом серії вона змінила посаду президента, який торгував нерухомістю. Це ще один цікавий збіг з огляду на те, що Трамп також займається цією сферою діяльності.

Раніше один із героїв серіалу "Сімпсони" нагадав глядачам російського диктатора володимира путіна. Довгий стіл, показаний у новій серії, взагалі вважають відсиланням до подібного столу путіна, який вже став мемом.

Теги:
#Сімпсони #Передбачення #Камала Харріс