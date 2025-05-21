Трамп ледь не влаштував новий скандал у Білому домі: хто потрапив під роздачу цього разу (відео)

Між країнами дуже напружені відносини

Президент США Дональд Трамп ледь не посварився із президентом ПАР Сирілом Рамафосою під час зустрічі у Білому домі. Сталося це через тему прийняття білих біженців із ПАР до США.

Момент сварки був оприлюднений telegram-каналом Nexta. Зазначається, що Трамп почав просувати тему "геноциду білих" у Південній Африці і навіть показав Рамафосі відеозапис, на якому деякі люди закликали до вбивств за расовою ознакою.

Як видно на відео, Рамафоса з цікавістю переглянув відео, після чого запитав, де його було знято. Трамп відповів, що не знає цього. Один із членів південноафриканської делегації повідомив, що упізнав на кадрах кількох членів опозиційних партій.

"У нас у Південній Африці багатопартійна демократія, яка дозволяє людям висловлювати свою думку", — сказав він.

Крім того, Рамафоса пізніше потролив Трампа, сказавши, що не може подарувати йому літак, як це зробила влада Катару. Через цей випадок Трамп піддавався критиці в США, оскільки його противники розцінили це як спробу підкупу.

Варто зазначити, що розмова Рамафоси та Трампа відбулася на тлі рішення Білого дому про прийняття білих біженців із ПАР. Адміністрація визнала 59 білих південноафриканців біженцями після того, як вони заявили, що рятуються від насильства та дискримінації. Уряд ПАР звинувачення заперечував.

За даними The Intercept, тема "геноциду білих" з’явилася після того, як ПАР звинуватила Ізраїль у скоєнні воєнних злочинів під час військових операцій проти ХАМАС та подала позов до Міжнародного суду. Видання вважає, що цим США намагаються змусити уряд Рамафоси відкликати позов.

В американській частині мережі ця тема просувалася, в тому числі, і американським мільярдером Ілоном Маском. Він неодноразово звинувачував керівництво країни, звідки він родом, в утисках на расовому ґрунті та навіть казав, що саме через це там не працює Starlink.

За даними The Intercept, регулятори в Південній Африці відмовилися запустити проєкт, поки Маск не зможе залучити чорношкірих акціонерів. Така практика є частиною "законів позитивних дій", які покликані покінчити зі спадщиною апартеїду — політикою расової дискримінації та сегрегації, що проводилася в ПАР з 1948 по 1991 роки.

Як повідомлялося раніше, у ПАР 24 квітня їздив український президент Володимир Зеленський. Тоді він передав Рамафосі список із 400 українських дітей, які зараз проти своєї волі перебувають у Росії.