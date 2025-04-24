Трампу передали новий мирний план, а у українців увірветься терпець: головні заяви Зеленського у ПАР

Головні заяви президентів України та ПАР

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до ПАР виступив на спільній пресконференції з главою Республіки Сирілом Рамафосою. Під час неї президент України, зокрема розповів про мирні переговори щодо України.

"Телеграф" зібрав головні заяви президентів.

Посилення відносин

"Цей візит відображає нашу спільну відданість посиленню наших двосторонніх відносин між двома країнами заради наших народів. Цей візит є історичним у багатьох сенсах. Це вперше, коли глава України відвідує ПАР", — зазначив Рамафоса.

Розмова з Путіним та Трампом

Президент ПАР розповів про розмову з Путіним щодо України:

"Раніше цього тижня я мав дзвінок із президентом Володимиром Путіним. І ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні".

Також Рамафоса поділився, що мав розмову Україною та з президентом США Дональдом Трампом.

Реакція Зеленського на масований обстріл

Сьогоднішню атаку на Україну Зеленський назвав однією з найскладніших і найзухваліших з боку Росії.

"Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у столиці і в інших наших містах. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. На жаль, є загиблі. В Києві серед загиблих рідні брат і сестра, хлопчику був 21 рік, дівчинці — 19. Мої співчуття всім. Зараз ще тривають рятувальні операції. Через цю російську атаку я вирішив скоротити програму візиту, але залишаю нашого міністра закордонних справ, щоб проявити нашу повагу і провести всі зустрічі, які планувались".

Надія на допомогу

Зеленський передав президенту ПАР список 400 українських дітей, які зараз проти їхньої волі перебувають у Росії.

"На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх. Так само як тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером в глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюсь, що президент (ПАР — ред.) допоможе нам їх повернути" — заявив президент України.

Переговори в Лондоні та новий план

Зеленський заявив, що переговори у Лондоні 23 квітня були "непростими, але конструктивними". За його словами, зустріч "закінчилася не розбіжностями, а бажанням працювати далі".

"США запропонували своє бачення. У Лондоні була зустріч. Наша команда, європейська команда та американські партнери поговорили і на папері з’явилися відповідні пункти. Після пропозиції США з’явився інший папір. Я вважаю, що зараз цей формат знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям чи нашій Конституції, не може перебувати в будь-якій".

Угода щодо копалин зі США

"Трамп запропонував угоду щодо копалин. Ми прибрали все, що було поза Конституцією України", — розповів Зеленський.

Мінеральний хаб

Україна пропонує Південній Африці створити спільний мінеральний хаб.

"Це хаб для виробництва і транспортування добрив, який підтримає і весь ваш регіон. Є значний потенціал в агропромисловому секторі, наші спільні проекти в сільському господарстві і інших галузях, можуть збільшити двосторонню торгівлю України та Південної Африки", — заявив Зеленський.

Терпіння не витримає в українців

Журналісти запитали президента України, чи є якась імовірність, що США змінять свою позицію з огляду на те, що у Білому домі вчора сказали, що терпіння президента США Дональда Трампа стосовно урегулювання війни в Україні "вичерпується".

"Так воно не працює. Якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню — треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому терпець, я не знаю у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме у українців. Бо ми під ударом, ніхто більше", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде, якщо Трамп вийде з переговорів щодо України.