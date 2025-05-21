Трамп едва не устроил новый скандал в Белом доме: кто попал под раздачу в этот раз (видео)

Между странами весьма напряженные отношения

Президент США Дональд Трамп едва не поссорился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой во время встречи в Белом доме. Произошло это из-за темы приема белых беженцев из ЮАР в США.

Момент ссоры был обнародован telegram-каналом Nexta. Отмечается, что Трамп начал продвигать тему "геноцида белых" в Южной Африке и даже показал Рамафосе видеозапись, на которой некоторые люди призывали к убийствам по расовому признаку.

Как видно на видео, Рамафоса с интересом посмотрел видео, после чего спросил, где его было снято. Трамп на это ответил, что не знает этого. Один из членов южноафриканской делегации сообщил, что узнал на кадрах нескольких членов оппозиционных партий.

"У нас в Южной Африке многопартийная демократия, которая позволяет людям выражать свое мнение", — сказал он.

Кроме того, Рамафоса позже потроллил Трампа, сказав, что не может подарить ему самолет, как это сделали власти Катара. Из-за этого случая Трамп подвергался критике в США, так как его противники расценили это как попытку подкупа.

Стоит отметить, что разговор Рамафосы и Трампа произошел на фоне решения Белого дома о приеме белых беженцев из ЮАР. Администрация признала 59 белых южноафриканцев беженцами после того, как они заявили, что спасаются от насилия и дискриминации. Правительство ЮАР обвинения отрицало.

По данным The Intercept, тема "геноцида белых" появилась после того, как ЮАР обвинила Израиль в совершении военных преступлений во время военных операций против ХАМАС и подала иск в Международный суд. Издание считает, что тем самым США пытаются заставить правительство Рамафосы отозвать иск.

В американской части сети эта тема продвигалась, в том числе, и американским миллиардером Илоном Маском. Он неоднократно обвинял руководство страны, откуда он родом, в притеснениях на расовой почве и даже говорил, что именно из-за этого там не работает Starlink.

По данным The Intercept, регуляторы в Южной Африке отказались позволить запустить проект, пока она не сможет привлечь чернокожих акционеров. Такая практика является частью "законов позитивных действий", которые призваны покончить с наследием апартеида — политикой расовой дискриминации и сегрегации, проводившейся в ЮАР с 1948 по 1991 годы.

Как сообщалось ранее, в ЮАР 24 апреля ездил украинский президент Владимир Зеленский. Тогда он передал Рамафосе список из 400 украинских детей, которые сейчас против своей воли находятся в России.