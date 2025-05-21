Зеленський не відповів на дзвінок Трампа? Президент США наскаржився колезі з Африки (відео)

Тоді Зеленський дійсно знаходився в ПАР

Президент США Дональд Трамп заявив, що намагався зв’язатися з Володимиром Зеленським. Але не отримав відповіді, оскільки той перебував в Південній Африці.

Про це він розповів на брифінгу під час зустрічі з президентом ПАР. Трамп висловив здивування: "Я подзвонив Зеленському, а вони сказали: "Він у Південній Африці". Я питаю: "Якого чорта він робить у Південній Африці?"".

Ймовірно, йдеться про візит Володимира Зеленського в ПАР, який відбувся 24 квітня. Тоді український президент передав своєму колезі з Південно-Африканської Республіки список із 400 українських дітей, які наразі проти своєї волі перебувають у Росії.

"Через війну ми зіткнулися з жахливою проблемою — росіяни викрали десятки тисяч дітей з окупованих територій. Ми повинні повернути кожного з них, так само як і тисячі полонених — як військових, так і цивільних — яких роками утримують у тюрмах РФ. ПАР є співлідером у глобальній коаліції з повернення українських дітей, і я сподіваюся, що президент ПАР допоможе нам у цьому", — заявив Зеленський.

Крім того, в ніч на 24 квітня російська армія здійснила масований обстріл Києва: крилатими та балістичними ракетами, а ще ударними безпілотниками. В той день Дональд Трамп здивував українців яскравою реакцією на цей удар, який вже став мемом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва більше не погоджуватиметься на тимчасове припинення вогню в межах врегулювання війни в Україні. За його словами, Росія вже має негативний досвід подібних сценаріїв і не вважає їх доцільними.