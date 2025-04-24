Не дарма він товаришує з Путіним: президент ПАР приголомшив заявою про поступки України Росії

Рамафоса пов'язує мир для України з територіальними поступками

Південна Африка пропонує Україні розглянути можливість територіальних поступок для завершення війни з Росією. Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що це може бути одна з передумов досягнення миру.

Водночас він наголосив на важливості безумовного припинення вогню як першого кроку. Про це президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Представниця NPR (радіо — Ред.) спитала, чи готова Україна відмовитися від деяких територій. Це те, що ми вважаємо однією з передумов. Але ми маємо фокусуватися на бажанні, на готовності України йти до безумовного припинення вогню", — підкреслив Рамафоса.

За словами президента ПАР, саме припинення вогню без додаткових умов може задати правильний тон для подальших переговорів. Він вважає, що згоду президента Зеленського на безумовне припинення вогню треба сприймати позитивно, а не як відмову від територій.

Рамафоса також наголосив, що територіальні питання повинні вирішуватися за столом переговорів. "Якщо буде запроваджений режим припинення вогню, то це стане початком відновлення довіри, в рамках якої можна вже далі обговорювати багато питань", — додав він.

Тим часом Володимир Зеленський терміново повертається з Африки в Україну через масований ракетний удар Росії. Після зустрічі з президентом ПАР глава української держави скасував решту програми візиту. Міністр закордонних справ залишиться в ПАР, щоб провести всі заплановані зустрічі.

Попри загострення ситуації, президенту США Дональду Трампу передали новий мирний план. Під час пресконференції у ПАР Зеленський розповів, що переговори у Лондоні 23 квітня були "непростими, але конструктивними". За його словами, американська сторона запропонувала своє бачення, а після обговорення "на папері з'явилися відповідні пункти".

"Я вважаю, що зараз цей формат знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям чи нашій Конституції, не може перебувати в будь-якій угоді", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп вийде з переговорів по Україні через пару тижнів. Військовий аналітик пояснив причину.