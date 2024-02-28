Радянські модники за ними полювали: 10 речей, які були дефіцитними в СРСР, а сьогодні їх можна легко купити (фото)

Величезні цінники не ставали перешкодою

Радянський Союз був осередком дефіциту товарів, які сьогодні можна купити без жодних проблем. Зокрема, йдеться не тільки про харчові продукти, а й про одяг та навіть парфумерію.

Про 10 найпопулярніших дефіцитних речей у СРСР написали Новини.LIVE. Зазначається, що ці речі, зазвичай, завозили контрабандою та коштували вони втричі дорожче, ніж закордоном.

Джинси

У 1960-х роках СРСР переживав справжній модний бум. Автентичні американські джинси були в моді. Однак легально ввезти джинси в країну ніхто не міг. Вітчизняні виробники пропонували альтернативу, але вона не була такою ж якісною, як оригінали. Модники шикувалися в черги, щоб купити джинси з Польщі та Індії. Вони коштували цілий статок.

Французькі парфуми

Першими парфумами з Франції до СРСР потрапили Diorissimo від Dior. У 1970-х роках радянські люди тільки мріяли про аромат Clima від Lancôme, який коштував 20 рублів (при середній місячній зарплаті 80-120 рублів) за флакон і який було важко дістати. Жінки були готові платити високу ціну. Одними з найпопулярніших ароматів з-за кордону були "Пані Валевська", "Signature" та "Може бути".

Радянські виробники також випускали косметику для жінок, але якість її була жахливою. Тому всі жінки мріяли про закордонну косметику. Цілком реально було дістати пудру і помаду французького виробництва. Своєрідною альтернативою були тіні та помади польського виробництва, за якими жінки годинами стояли в чергах.

Годинник "Чайка"

Бренд став відомим у Радянському Союзі завдяки Валентині Терешковій, першій жінці-космонавту. Це був її псевдонім: у 1963 році компанія почала випускати годинники під цією назвою, а в 1970-х роках випускала годинники з позолоченими корпусами та металевими браслетами. Цими годинниками захоплювалися всі жінки.

Хутряна шапка

У 1975 році всі жінки хотіли виглядати, як Барбара Брильська, героїня фільму "Іронія долі". І особливо хотіли таку ж хутряну шапку, як у неї. На піку тодішньої моди їх було дуже важко дістати. А коштували вони у два-три рази більше середньомісячної зарплати.

Чоботи-панчохи

У 1970-х роках в моду увійшли обтислі ногу чоботи з м'якої лакованої тканини. Таке взуття називали ботфорти. За ними вишиковувалися черги. Пів країни ходило в однакових чоботях, але лише кілька жінок носили їх, випередивши польські та югославські моделі.

Капронові колготи

У СРСР перші капрони з'явилися в 1970-х роках і були однотонними. Тим часом у світі з'являлися нові моделі та кольори. Бажання бути модними змушувало радянських дівчат відбілювати або фарбувати свої "підв'язки для панчіх". Колготки німецького та чехословацького виробництва регулярно з'являлися у продажу і викликали неабиякий ажіотаж серед радянських жінок.

Плащі з Болоньї

У 1960-х роках болоньєві плащі були в моді в Радянському Союзі. Виробництво нейлонової тканини високої щільності з водовідштовхувальним покриттям розпочалося в італійському місті Болонья. Матеріал не мав успіху на батьківщині, але виробництво було налагоджено в СРСР, і плащі стали мрією радянських жінок. Однак стандартизований варіант, виготовлений вітчизняними виробниками, виглядав на фігурі жахливо, тому всі почали шукати плащі з Чехословаччини та Югославії.

Афганська дублянка

У 1960 році афганські дублянки були в моді в усьому світі. Їх обожнювали хіпі. У дублянках з'являлися і "Бітлз", і радянські модниці.

Чоловіки і жінки вишиковувалися в черги, щоб купити їх. І дублянок на всіх не вистачало. Дівчата хотіли купити дублянки з красивими кольорами та візерунками. Але ціна таких виробів була еквівалентна кільком місячним зарплатам, а у спекулянтів вони коштували ще дорожче.

Шкіряні сумки

У 1950-х роках у Радянському Союзі був величезний бум на сумки. Французькі виробники моди збільшили свій асортимент.

Радянські виробники також робили шкіряні сумки, але всі вони мали однаковий дизайн, що не подобалося модницям. Тому вони шукали імпорт з Чехословаччини та В'єтнаму. Вони виглядали зовсім не так, як французькі аналоги, але все одно були популярними.

Раніше "Телеграф" писав, що багатогодинні черги за ковбасою чи іншим дефіцитним товаром на зразок звичайного туалетного паперу були звичайною справою для радянської людини.