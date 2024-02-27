"Житлове питання": чому "сталінки" в СРСР вважалися елітними і хто міг отримати квартири

Сьогодні ці об’єкти не здаються настільки бажаними.

У Радянському Союзі активно будували житлові будинки, але особливим шиком вважалися "сталінки". Багато громадян СРСР хотіли отримати окрему квартиру з високими стелями та зручним плануванням.

"Телеграф" дізнався, чому в ті часи "сталінки" вважалися елітним житлом, адже їх почали будувати ще в 20-х роках минулого століття, і вони не відрізнялися особливою ергономічністю чи розкішшю. Але для багатьох ці квартири були нездійсненою мрією, адже розраховувати на їх отримання могло дуже обмежене коло людей.

Чому "сталінки" в СРСР вважалися елітним житлом

Громадяни в Радянському Союзі звикли тулитися в комуналках чи жити із родичами. Тому думки про окреме житло виникали у кожного.

Особливо бажаним об’єктом були "сталінки". Такі квартири мали кілька вагомих переваг:

високі стелі від трьох метрів, тому кімнати здавались ще просторішими;

відмінна шумо- і теплоізоляція, адже зовнішні стіни були досить товстими;

великий метраж, площа кімнат від 15 до 30 м;

зручне планування та можливість швидкого перепланування;

наявність комори або гардеробної для зберігання речей.

Однак, були і серйозні мінуси. Крім високого зношування комунікацій, "сталінки" відрізнялися слабкою електропроводкою. Особливо це проблема цих будинків для нашого часу. До цього ще варто додати гниль, гризунів та відсутність ліфтів. Але, попри це, охочих здобути "сталінку" тоді було багато.

Кому могли виділити таку квартиру

У Радянському Союзі справді виділяли нерухомість для сімей. Ось тільки право власності залишалося у підприємств, тобто у держави. Громадян селили до квартир по кілька сімей. Великим успіхом було отримати окреме житло.

Ще рідше щастило стати "власником" квартири у "сталінці". Така честь випадала далеко не кожному. Зазвичай такі об’єкти видавали у користування сім’ям військових та тих, хто наближений до влади та державного апарату.

Найчастіше сім’ї розселяли у звичайні квартири із розрахунку 4 особи на кімнату. Кухня та санвузол були загальними. У таких комуналках часом мешкали поколіннями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки ще прослужать різні житлові будинки, збудовані за часів СРСР. Там зазначено попередні терміни і для "сталінок".