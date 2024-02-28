Советские модники за ними охотились: 10 вещей, которые были дефицитными в СССР, а сегодня их можно легко купить (фото)

Огромные ценники не становились препятствием

Советский Союз был оплотом дефицита товаров, которые сегодня можно купить без проблем. В частности, речь идет не только о пищевых продуктах, но и об одежде и даже парфюмерии.

О 10 популярнейших дефицитных вещах в СССР написали Новости.LIVE. Отмечается, что эти вещи обычно завозили контрабандой и стоили они втрое дороже, чем за границей.

Джинсы

В 1960-х годах СССР переживал настоящий модный бум. Аутентичные американские джинсы были в моде. Однако легально ввезти джинсы в страну никто не мог. Отечественные производители предлагали альтернативу, но она не была столь же качественной как оригиналы. Модники выстраивались в очереди, чтобы купить джинсы из Польши и Индии. Они стоили целое состояние.

Французские духи

Первыми духами из Франции в СССР попали Diorissimo от Dior. В 1970-х годах советские люди только мечтали об аромате Clima от Lancôme, который стоил 20 рублей (при средней месячной зарплате 80-120 рублей) за флакон и который было тяжело достать. Женщины были готовы платить высокую цену. Одними из самых популярных ароматов из-за границы были "Госпожа Валевская", "Signature" и "Может быть".

Советские производители также выпускали косметику для женщин, но качество ее было ужасным. Поэтому все женщины мечтали о заграничной косметике. Вполне реально было достать пудру и помаду французского производства. Своеобразной альтернативой были тени и помады польского производства, за которыми женщины часами стояли в очередях.

Часы "Чайка"

Бренд стал известен в Советском Союзе благодаря Валентине Терешковой, первой женщине-космонавту. Это был ее псевдоним: в 1963 году компания начала выпускать часы под этим названием, а в 1970-х выпускала часы с позолоченными корпусами и металлическими браслетами. Этими часами восхищались все женщины.

Меховая шапка

В 1975 году все женщины хотели выглядеть как Барбара Брыльская, героиня фильма "Ирония судьбы". И особенно хотели такую же меховую шапку, как у нее. На пике тогдашней моды их было очень тяжело достать. А стоили они в два-три раза больше среднемесячной зарплаты.

Сапоги-чулки

В 1970-х годах в моду вошли обжатые ногу сапоги из мягкой лакированной ткани. Такую обувь называли ботфорты. За ними выстраивались очереди. Пол страны ходило в одинаковых сапогах, но лишь несколько женщин носили их, опередив польские и югославские модели.

Капроновые колготки

В СССР первые капроны появились в 1970-х годах и были однотонными. Между тем, в мире появлялись новые модели и цвета. Желание быть модными заставляло советских девушек отбеливать или красить свои "подвязки для чулок". Колготки немецкого и чехословацкого производства регулярно появлялись в продаже и вызвали большой ажиотаж среди советских женщин.

Плащи из Болоньи

В 1960-х годах болоневые плащи были в моде в Советском Союзе. Производство нейлоновой ткани высокой плотности с водоотталкивающим покрытием началось в итальянском городе Болонья. Материал не имел успеха на родине, но производство было налажено в СССР, и плащи стали мечтой советских женщин. Однако стандартизированный вариант, изготовленный отечественными производителями, выглядел на фигуре ужасающе, поэтому все начали искать плащи из Чехословакии и Югославии.

Афганская дубленка

В 1960 году афганские дубленки были в моде по всему миру. Их обожали хиппи. В дубленках появлялись и "Битлз", и советские модницы.

Мужчины и женщины выстраивались в очереди, чтобы купить их. И дубленок на всех не хватало. Девушки хотели купить дубленки с красивыми цветами и узорами. Но цена таких изделий была эквивалентна нескольким месячным зарплатам, а у спекулянтов они стоили еще дороже.

Кожаные сумки

В 1950-е годы в Советском Союзе был огромный бум на сумки. Французские производители моды увеличили свой ассортимент.

Советские производители также делали кожаные сумки, но все они имели одинаковый дизайн, что не нравилось модницам. Поэтому они искали импорт из Чехословакии и Вьетнама. Они выглядели совсем не так, как французские аналоги, но все равно были популярны.

Ранее "Телеграф" писал, что многочасовые очереди за колбасой или другим дефицитным товаром вроде обычной туалетной бумаги были обычным делом для советского человека.