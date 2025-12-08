"Жертва" операцій: в мережу виклали відео, де Асад висміює Путіна (відео)

Сирійський диктатор обговорював з радницею здоров’я Путіна

У мережі з’явилося відео, на якому експрезидент Сирії Башар Асад та його радниця Луна Аш-Шибль обговорюють главу Кремля Володимира Путіна. Йдеться про зовнішність та здоров’я російського диктатора.

Кадри знято не пізніше першої половини 2024 року. Про це повідомляє Аl Аrabiya.

Так, на відео Луна Аш-Шибль констатує, що Путін виглядає опухлим. Асад відповідає, що це через перенесені ним операції.

"Так, там усе в операціях. Йому вже 65 років", — додала аш-Шибль.

Як відомо, після повалення його режиму, Асад та його наближені отримали притулок у Росії. Його безпека забезпечується охоронцями, приставленими російською владою. А ось 48-річна Аш-Шибль не дожила до падіння режиму. У липні 2024 року вона загинула в автокатастрофі.

Луна Аш-Шибль

