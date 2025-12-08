Чи отримає Росія українські території та хто замінить Єрмака: Зеленський відповів на головні питання

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання щодо призначення глави ОП та переговорів про перемир’я

Президент України Володимир Зеленський схоже визначився із заміною Андрію Єрмаку на посаді глави Офісу президента. У шорт-листі два кандидати.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент зазначив, що остаточно не визначився. Але рішення вже на підході.

"Розглядаю на посаду голови ОП Шмигаля та Федорова, але є проблеми з тим, що хтось їх має замінити на нинішніх посадах", — сказав Зеленський.

Михайло Федоров та Денис Шмигаль Колаж "Телеграфа"

Як повідомляв "Телеграф", що президент Зеленський, швидше за все, обиратиме між віце-прем’єром та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром оборони Денисом Шмигалем. І найімовірніше, президент вибере Федорова.

Що ще казав президент. Основні тези

США дійсно хочуть завершити війну Росії проти України.

Найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати тільки від Сполучених Штатів Америки. Але, якщо вони будуть не порожніми обіцянками, а будуть проголосовані в Конгресі США.

Європейські гарантії безпеки від "Коаліції охочих" в принципі, вже готові. Але, головним буде те, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. І на це питання, відповіді ще не має.

В питаннях, що стосуються територіальних поступок, післявоєнного відновлення та компенсацій, компроміси поки не знайдені.

Українська делегація й надалі працюватиме над останньою версією плану про припинення війни.

Україна не має ні законного, ні Конституційного, ні морального права віддати Росії свої території.

Кількість пунктів в "американському плані" про припинення війни скоротився з 28 до 20. Відверто не проукраїнські пункти були з нього виключені.

Отримання "репараційного кредиту" від ЄС все ще залишається під питанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексглаву ОП Андрія Єрмака помітили біля офісу Служби зовнішньої розвідки. ЗМІ вже говорять про можливу підготовку до виїзду за кордон.