Помилилися при передачі показників? У "Нафтогаз" розповіли, що робити

Є одразу кілька варіантів, як виправити ситуацію

Абоненти "Нафтогаз Україна" мають передавати показники газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Однак, буває таке, що при передачі показань було припущено помилки. Що робити у таких випадках? У компанії дали відповідь.

Відповідний допис, зокрема, розмістили й на своїй офіційній сторінці у Facebook. Зазначають, що є кілька варіантів, як виправити ситуацію.

"У випадку, якщо за Вашим особовим рахунком передано помилковий показник лічильника, рекомендуємо Вам звернутись Вашого оператора ГРМ задля здійснення корегувань", — зазначили у компанії.

Якщо ж, ваш оператор ГРМ перейшов до групи Нафтогаз і ви передали некоректне показання через онлайн сервіси Нафтогазу, тоді радять наступне:

передати вірні дані за допомогою дзвінка до Контакт-центру ГК "Нафтогаз України" за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell). Для зв'язку з оператором необхідно натиснути "8". Під час розмови необхідно описати ситуацію, вказати дані для ідентифікації (номер особистого рахунку, адресу та ПІБ власника), коректні показники та № лічильника.

передати дані через чатбот NaftogazGasSupply у Facebook Messenger. У зверненні також необхідно описати ситуацію, вказати дані для ідентифікації, правильний показник та № лічильника.

написати листа зі всією необхідною інформацією на електронну пошту client@​gas.ua.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно передати показники лічильника електроенергії. Це робиться по-різному для індукційних та електронних двозонних лічильників.