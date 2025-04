І хай весь світ зачекає? ЗМІ з'ясували, де може перебувати Трамп, поки в США вирують масові протести

Трамп під час брифінгу для преси у Білому домі 4 квітня заявив, що не планує змінювати свою політику

Президент США Дональд Трамп, схоже, вже другий день грає у гольф, поки економіку трясе через його тарифи, а в США вирують масові протести. Ще 4 квітня Трамп відправився на власне поле для гольфу в штаті Флорида та за всіма ознаками, перебуває там вже другий день.

Про це повідомляє Associated Press. Фотографи видання ще 4 квітня зробили фото Трампа під час поїздки на поле для гольфу. Зазначається, що Трамп у своїй улюбленій червоній кепці MAGA читав у салоні автомобіля таблоїд The New York Post, а конкретніше – статтю про реакцію Китаю на нові американські тарифи.

Трамп відправився грати у гольф на тлі не тільки паніки на фондовому ринку: 5 квітня в США почалися масштабні протести проти президента та його політики. Акції під гаслом "Руки геть" пройшли у всіх 50 штатах, а також у деяких європейських країнах, у тому числі в Німеччині, Британії та Франції. Тільки в США було анонсовано понад 1400 акцій з понад 600 тисячами учасників.

Причиною протестів стала політика нової адміністрації США: торгівельні мита проти інших країн, скорочення федеральної програми охорони здоров’я Medicaid та інших соціальних програм, нападки на меншини, численні порушення демократії, загравання з Росією та недостойна поведінка стосовно України. Також протестувальники вимагають терміново прибрати з уряду мільярдера Ілона Маска, якого звинувачують у багатьох теперішніх проблемах американського народу, та у корупції.

Сам Трамп під час брифінгу для преси у Білому домі 4 квітня заявив, що не планує змінювати свою політику попри невдоволення та "просідання" американської економіки. Тим часом рейтинг схвалення Трампа впав до 43% – це найнижчий показник з моменту його вступу на посаду президента США – та демонструє тенденцію до подальшого падіння.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ілон Маск незабаром може завершити роботу в Департаменті держефективності та в адміністрації Трампа. Причиною цього може стати непередбачуваність глави SpaceX та його характер. Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс після цього поспіхом заявив, що навіть коли Маск закінчить роботу в Департаменті, він, мовляв, все одно залишиться "другом та радником".