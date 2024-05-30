Показання лічильників електроенергії: є тільки 5 днів на передачу, як встигнути

Навіть якщо контролер нещодавно перевіряв показання — передати дані потрібно саме в ці числа

В кінці одного місяця та на початку іншого потрібно передавати показання лічильників. Так, передача даних водомірів вже стартувала в багатьох областях. На черзі — дані електролічильників.

За нагадуванням ДТЕК, передавати показання лічильників електроенергії потрібно в два останні дні поточного місяця та три перших наступного, тобто 30, 31 травня та 1, 2, 3 червня відповідно.

Якщо у вас індукційний лічильник: цифри після коми, які відділені розміром або кольором і знаходяться в кінці передавати не потрібно — це десяті та соті частки кВт/год. Якщо ком чи виділення немає — передають усі цифри.

Якщо у вас електроенний лічильник: при одній зоні, інформація подається і передається аналогічно до індукційного. Якщо у вас багатозонний прилад, то потрібно окремо передати кількість спожитої електричної енергії за різними зонами — день/ніч або три зони (залежно від тарифу). Цифри міняються на табло поступово. Наприклад, споживання за денним тарифом, за нічним тарифом та загальне.

Як знімати показання двозонного лічильника

Передавати показання лічильників потрібно надавачам послуг. Це можуть бути місцеві обленерго, ДТЕК тощо. В кожного постачальника є можливість передати дані онлайн. Зазначимо, що надавати дані в ці числа потрібно навіть, якщо нещодавно у вас був контролер, щоб показання зарахувалися на 1 число.

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