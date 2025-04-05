Збільшити врожай картоплі допоможе фольга: як і коли її використовувати

Для багатого врожаю необов’язково використовувати хімію

У середині–кінці квітня багато хто починає висаджувати картоплю — традиційну культуру, без якої важко уявити посівний сезон. Але щоб отримати щедрий урожай, важливо врахувати тонкощі посадки: від сусідства з іншими рослинами до однієї простої дії, яку варто зробити у лунці.

Як виявляється підвищити врожайність овочів можна за допомогою фольги. У її складі є корисні мікроелементи, а саме мідь, алюміній та залізо. У матеріалі Actualno підказали, як і коли його варто використовувати на городі.

Як збільшити врожай картоплі під час посадки

Щоб отримати щедрий урожай картоплі, городники використовують різні хитрощі — одна з них може здивувати. Виявляється, при посадці овочів корисно покласти в кожну лунку невелику кульку з алюмінієвої фольги.

Такий простий трюк не лише збагачує ґрунт мікроелементами, а й допомагає захистити клубні від шкідників та хвороб. Крім того, фольга робить землю більш рихлою, завдяки чому картопля росте швидше і менше схильна до гниття.

Перед тим як посадити картоплю, приготуйте маленькі щільні кульки з фольги та візьміть їх із собою на ділянку. У кожну лунку, куди будете класти клубні, покладіть по одній такій кульці. Урожай вас точно порадує, щобільше, овочі будуть здоровими та великими!

Що покласти в лунку під час посадки картоплі

"Телеграф" писав раніше, коли настає найкращий час для посадки картоплі. Не поспішайте зробити це до Великодня.