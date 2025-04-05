Збільшити врожай картоплі допоможе фольга: як і коли її використовувати
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Для багатого врожаю необов’язково використовувати хімію
У середині–кінці квітня багато хто починає висаджувати картоплю — традиційну культуру, без якої важко уявити посівний сезон. Але щоб отримати щедрий урожай, важливо врахувати тонкощі посадки: від сусідства з іншими рослинами до однієї простої дії, яку варто зробити у лунці.
Як виявляється підвищити врожайність овочів можна за допомогою фольги. У її складі є корисні мікроелементи, а саме мідь, алюміній та залізо. У матеріалі Actualno підказали, як і коли його варто використовувати на городі.
Як збільшити врожай картоплі під час посадки
Щоб отримати щедрий урожай картоплі, городники використовують різні хитрощі — одна з них може здивувати. Виявляється, при посадці овочів корисно покласти в кожну лунку невелику кульку з алюмінієвої фольги.
Такий простий трюк не лише збагачує ґрунт мікроелементами, а й допомагає захистити клубні від шкідників та хвороб. Крім того, фольга робить землю більш рихлою, завдяки чому картопля росте швидше і менше схильна до гниття.
Перед тим як посадити картоплю, приготуйте маленькі щільні кульки з фольги та візьміть їх із собою на ділянку. У кожну лунку, куди будете класти клубні, покладіть по одній такій кульці. Урожай вас точно порадує, щобільше, овочі будуть здоровими та великими!
"Телеграф" писав раніше, коли настає найкращий час для посадки картоплі. Не поспішайте зробити це до Великодня.