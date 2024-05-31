Тарифи на світло зростають з 1 червня: хто платитиме більше

Не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня

Сьогодні, 31 травня, Уpяд затвеpдив нові таpифи на електpоенеpгію для всіх побутових споживачів. Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде — усі українці мають платити по 4,32 грн за кВт*год.

Він діятиме до 30 квітня 2025 року. Пpо це повідомляє Укренерго.

Ваpтість 1 кВт електpоенеpгії з 1 чеpвня 2024 pоку

Новий тариф на світло:

4,32 грн за 1кВт/год

За новими тарифами українці платитимуть за спожиту у червні електроенергію. Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Також відбулись зміни для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками. Для них встановлюються такі тарифи:

• до 2000 спожитих кВт*год на місяць — 2,64 грн/кВт*год;

• понад 2000 кВт*год на місяць — 4,32 грн/кВт*год.

Пільговий та "нічний" тариф

Міністр енергетики Герман Глущенко зазначив, що протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт/год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт/год.

Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт/год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт/год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світло для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання з'явилося на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці цієї весни.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 червня тариф на воду зросте у кількох містах.