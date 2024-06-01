Ціни на комуналку з 1 червня: все, що потрібно знати про нові тарифи на газ, світло та воду

Детально про кожен тариф в одному матеріалі

З 1 червня в Україні зросли тарифи на деякі комунальні послуги. При цьому, про підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів говорили ще взимку.

"Телеграф" зібрав для вас в одному матеріалі всі зміни, що торкнулися комунальної сфери. Про чинні тарифи на світло, газ та воду читайте нижче.

Тарифи на світло з 1 червня

На засіданні уряду 31 травня було прийнято рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год без диференціації за обсягами споживання. Дія тарифу починається сьогодні, 1 червня.

Ціна буде чинною до кінця квітня 2025 року. Щодо опалювального сезону, то з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року, урядом передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 кВт*год.

Пільга діятиме за умови споживання ними в цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць. Також нікуди не подівся "нічний тариф". Так, при встановленому двохзонному лічильнику ціна на світло складатиме 2,16 грн за кВт*год у нічний час.

Тарифи на газ з 1 червня

Компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифу "Фіксований" до 30 травня 2025 року. Це означає, що включно до цієї дати тариф для 12 млн домогосподарств, які користуються послугами компанії залишиться незмінним — 7,96 грн (із ПДВ) за кубометр газу.

Тарифи на газ із 1 червня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній, коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому, як зазначає видання "Газ Правда", газопостачальні компанії не змінили цінники на "блакитне паливо" для побутових споживачів. Тобто тариф залишився чинним у всіх.

Тарифи на воду з 1 червня

Ситуація на ринку водопостачання та водовідведення дещо складніша. Так, у великих містах тарифи на воду для населення з 1 червня залишаться незмінними, тобто на рівні 24 лютого 2022 року. Це обумовлено дією мораторію Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Проте мораторій не розповсюджується на невеликі міста та містечка, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКП.

Так, в Ізмаїлі (Одеська обл.) з 1 червня централізоване водопостачання подорожчає на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб.м. Тариф на централізоване водовідведення збільшиться з 21 до 33,80 грн/куб.м.

У Звягелі (Житомирська обл.) від початку літа платитимуть за воду та стоки 56 грн/куб.м (раніше було 44,17 грн).

У м. Сміла (Черкаська обл.) тариф піднімали вже двічі від початку повномасштабного вторгнення. Востаннє — у травні поточного року. Нині місцеві жителі сплачують за послуги водопостачання та водовідведення понад 100 грн.

При цьому, місцеві водоканали зауважують, що абонентська плата сплачується незалежно від користування послугою. Тобто навіть якщо абонент протягом місяця жодного разу не відкрив кран з водою, рахунок за воду прийде з нульовими показниками, а от абонплату прийдеться сплатити.

При цьому для непобутових споживачів, НКРЕКП тарифи підвищила. Вона, зауважимо, не переглядалися з початку 2022 року. Рішення набрало чинності з 1 червня 2024 року.

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