"Є перші деталі": Зеленський поділився прогресом щодо розміщення миротворців в Україні

Українська влада готова до миру

Володимир Зеленський 5 квітня заявив, що в питанні розміщення миротворців в Україні досягнуто важливих успіхів. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, країна наближається до досягнення миру.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. Президент написав, що відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони країн-партнерів — адміралом Великої Британії Ентоні Радакіном та генералом Франції Тьєрі Бюркаром.

Зеленський підкреслив, що Київ активно працює над забезпеченням безпеки й надійних гарантій.

"Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів", — додав він.

Він подякував Великій Британії та Франції за лідерство в цьому процесі та зазначив, що спільна робота наближає до досягнення тривалого миру в Україні.

Міністр оборони Рустем Умєров додав, що під час консультацій було обговорено гарантії безпеки та перспективи мирної архітектури в Європі після завершення бойових дій в Україні. Він зазначив, що важливим елементом є забезпечення стабільності та запобігання новій агресії.

Українська влада готова до миру, але він має бути справедливим, надійним і захищеним міжнародною підтримкою. Разом із союзниками Україна працює над тим, щоб змусити Росію припинити агресію.

Нагадаємо, що представники "Коаліції рішучих" — країн, які готові направити свої війська до України, будуть зустрічатися щотижня для обговорення спільних кроків. Перша така зустріч уже відбулася в Києві 4 квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які країни виступили проти миротворчої місії та відправлення своїх солдат в Україну.