Церковне свято 6 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не було проблем з грошима

Дотримуйтесь головних традицій та заборон цього дня

У неділю, 6 квітня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителя Мефодія, архієпископа Моравського, а також преподобної Марії Єгипетської. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 19 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Мефодій був важливим церковним діячем IX століття, який відіграв ключову роль у поширенні християнства на території Моравії та у створенні слов’янської писемності. Разом з братом Кирилом він був одним із засновників кирилиці й займався перекладом богослужбових текстів слов'янською мовою.

Преподобна Марія Єгипетська — свята християнська подвижниця, яка з юності вела гріховне життя, але пізніше покаялася і, пройшовши довгий шлях спокути в пустелі, присвятила своє життя молитві та покаянню.

Що можна робити 6 квітня:

Цього дня бажано провести час у молитві, розмірковуючи про покаяння та духовне очищення;

Сьогодні, згідно з народними прикметами, жінки займалися рукоділлям — в’язанням, вишиванням або плетінням;

Цей день також був сприятливий для того, щоб вирішити старі конфлікти, попросити вибачення та відновити добрі стосунки з рідними, друзями та сусідами;

Що не можна робити 6 квітня:

Не рекомендується працювати у цей день, особливо займатися важкою фізичною працею;

Не можна сваритися чи вступати у конфлікти. Цей день передбачає несприятливі наслідки для тих, хто конфліктуватиме;

Не слід сьогодні садити дерева та рослини. У народі вважалося, що вони не приживуться і не будуть давати плоди;

Не варто починати важливі справи: 6 квітня — не найкращий час для початку нових проєктів чи прийняття великих рішень;

Не можна давати гроші у борг. Вважалося, що позика не буде повернена, і можуть виникнути фінансові труднощі.

"Телеграф" писав раніше, які церковні свята українці відзначатимуть у квітні 2025 року. Дізнайтесь нові дати.