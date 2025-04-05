Черчилль попереджав світ. Що зупинило СРСР від продовження війни у 1945

У слова Черчилля не повірили

Ще до завершення Другої світової війни відомий голова уряду Великої Британії Вінстон Черчилль попереджав про неминучість "необмеженої експансії" з боку СРСР. І ці побоювання через деякий час справдились.

Про це "Телеграф" розповідає у матеріалі "Відповідь на апетити Кремля: як демократичний Захід створював НАТО і яку ціль ставив".

Зазначається, що тоді головну роль серед держав західної демократії відігравали Вашингтон і Лондон, значно меншою мірою — Париж. А Москва на чолі з Йосипом Сталіним очолювала соціалістичний табір, хоча тоді ще не всім комуністичним силам в Східній Європі було зламано хребет.

"Сталін вважався беззаперечним лідером у новоствореній коаліції сателітів у Східній Європі. Ці табори рано чи пізно повинні були остаточно розмежуватися і збудувати нову політико-економічну та військову конфігурацію на теренах Старого Світу", — йдеться у матеріалі.

Тоді СРСР після чотирирічної кровопролитної війни був готовий "продовжити" битву, але вже на території Західної Європи. Єдиними фактором, який стримав Кремль, можна вважати ядерний арсенал США. Штати напрочуд вчасно продемонстрували світові його міць під час бомбардувань японських міст Хіросіма та Нагасакі.

Ще до завершення Другої світової війни відбулось ідеологічне розмежування. І "першим дзвінком" в майбутньому протистоянні двох систем стала промова Черчилля в американському місті Фултон 5 березня 1946 року у присутності президента США Гаррі Трумена: "Від Штеттіна (Щецин. — Ред.) на Балтиці до Трієста на Адріатиці опустилася "залізна завіса". За цією лінією лежать усі столиці давніх держав Центральної і Східної Європи – Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Белград, Бухарест і Софія… Це вочевидь не та визволена Європа, за яку ми боролися".

Тоді слова Черчилля про неминучість "необмеженої експансії" з боку СРСР підняли на сміх більшість західноєвропейських політиків. Однак британський політик все ж передбачив катастрофу для світу після підписання Мюнхенської змови 1938 року та остаточного поглинання нацистами Чехословаччини в березні наступного.

Раніше "Телеграф" розповідав, як США купили у Данії острови майже 100 років назад.