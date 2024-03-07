"Ви – прикраса колективу": чому так не варто говорити українкам 8 березня і як привітати правильно

У МДВ дали кілька порад, як правильніше привітати дівчат

Завтра в Україні та більшості країн світу святкують Міжнародний день боротьби за права жінок. Цей день деякі називають "святом краси та жіночності", "святом весни" або "жіночим днем". Але такий стереотип ображає сучасних українок, які нарівні із чоловіками захищають країну від агресії Росії.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як не треба вітати дівчат з 8 березня і що краще сказати цього дня. Запам’ятайте ці слова, які виражають повагу та підтримку жінкам.

Замість:

"Вітаємо, наші милі. Нехай очі ваші завжди блищать як зірки, а ваша краса буде такою ж чудовою, як і ви".

Краще сказати:

"Вітаємо, шановні колежанки! У Міжнародний день боротьби за права жінок вкотре хочемо вам сказати, що кожна з вас — надійна частина нашого підрозділу. Ваша підготовленість та професіоналізм допомагають нам усім тримати оборону та знищувати ворогів".

Також у МВС не радять називати співробітниць Сервісного центру МВС "берегинями" і розповідати про те, що їхня усмішка — це "краща прикраса колективу". Краще замінити це побажання більш коректним, наприклад:

"Дорогі колежанки, ваші знання, навички та вміння роблять наш сервіс якіснішим та ефективнішим для українців. Завдяки вам наші послуги стають більш інноваційними та клієнтоорієнтованими".

Побажання "любити і бути коханими", "знайти жіноче щастя" та "залишатися завжди красивими" теж краще не згадувати. Краще нагадати жінкам, що в команді цінують їхні зусилля, які вони докладають для порятунку людей. Таке побажання підійде як медикам, так і співробітницям ДСНС, які, попри небезпеку, продовжують рятувати життя.

"Шановні дівчата та жінки! Рятувати людей у наш час — це одне з найважчих покликань. Усі ми знаємо, скільки зусиль ви докладаєте . Ми дуже цінуємо вашу участь і раді, що ви у нашій команді. Зі святом".

Також українцям не радять називати 8 березня "світлим жіночим святом" чи "теплим весняним днем". До того ж у п’ятницю в Україні прогнозують похмуру погоду. Тому фраза "це теплий весняний день такий привітний, теплий і ніжний, як і ви" буде точно недоречною.

Натомість краще сказати:

"Дорогі колежанки! У День боротьби за права жінок хочемо подякувати за внесок у роботу нашого підрозділу. Будьте певні, ми завжди підтримаємо вас на шляху професійного зростання".

Побажання дівчатам "завжди бути бездоганними" лише через те, що їхня краса "ця прикраса колективу" теж не рекомендують озвучувати. Як і фразу "нехай збуваються мрії".

Найкращим побажанням українкам цього дня стане подяка за сміливість та відданість батьківщині, особливо якщо дівчина працює у Держприкордонслужбі України:

"Дорогі посестри, захищаючи кордон, ви захищаєте мільйони людей у нашій країні. Дякуємо за вашу непохитність, сміливість та вірність Україні".

Співробітницям Нацполіції України замість побажання "скоріше звити гніздечко" та "знайти справжнє жіноче щастя", краще побажати просування кар’єрними сходами.

"Від усієї душі вітаємо з 8 березня. Щиро дякуємо за невпинну службу, відповідальність у роботі та готовність вчитися всього нового. Продовжуйте рухатися вперед і підкорювати нові кар’єрні вершини".

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