"Вы - украшение коллектива": почему так не стоит говорить украинкам 8 марта и как поздравить правильно

В МДВ дали несколько советов, как правильнее поздравить девушек

Завтра в Украине и большинстве стран мира празднуют Международный день борьбы за права женщин. Этот день некоторые называют "праздником красоты и женственности", "праздником весны" или "женским днем". Но такой стереотип оскорбляет современных украинок, которые наравне с мужчинами защищают страну от агрессии России.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как не нужно поздравлять девушек с 8 марта и что будет лучше сказать в этот день. Запомните эти слова, которые выражают уважение и поддержку женщинам.

Вместо:

"Поздравляем, наши милые. Пускай глаза ваши всегда блестят как звезды, а ваша красота будет такой же замечательной, как и вы".

Лучше сказать:

"Поздравляем, уважаемые коллеги! В Международный день борьбы за права женщин в который раз хотим вам сказать, что каждая из вас — надежная часть нашего подразделения. Ваша подготовленность и профессионализм помогают нам всем держать оборону и уничтожать врагов".

Также в МВД не советуют называть сотрудниц Сервисного центра МВД "берегинями" и рассказывать о том, что их улыбка — это "лучшее украшение коллектива". Лучше заменить это пожелание на более корректное, например:

"Дорогие коллеги, ваши знания, навыки и умения делают наш сервис качественнее и эффективнее для украинцев. Благодаря вам наши услуги становятся более инновационными и клиентоориентированными".

Пожелания "любить и быть любимыми", "найти женское счастье" и "оставаться всегда красивыми" тоже лучше не упоминать. Лучше напомнить дамам, что в команде ценят их усилия, которые они прилагают для спасения людей. Такое пожелание подойдет как медикам, так и сотрудницам ГСЧС, которые несмотря на опасности, продолжают спасать жизни.

"Уважаемые девушки и женщины! Спасать людей в наше время — это одно из тяжелейших призваний. Все мы знаем, сколько сил вы тратите. Мы очень ценим ваше участие и рады, что вы в нашей команде. С праздником".

Также украинцам не советуют называть 8 марта "светлым женским праздником" или "теплым весенним днем". К тому же в пятницу в Украине прогнозируют пасмурную погоду. Поэтому фраза "это теплый весенний день такой же приветливый, теплый и нежный, как и вы" будет точно неуместной.

Вместо этого лучше сказать:

"Дорогие коллеги! В День борьбы за права женщин хотим поблагодарить за вклад в работу нашего подразделения. Будьте уверены, мы всегда поддержим вас на пути профессионального роста".

Пожелания девушкам "всегда быть безупречными" только из-за того, что их красота "это украшение коллектива" тоже не рекомендуют озвучивать. Как и фразу "пускай сбываются мечты".

Лучшим пожеланием украинкам в этот день станет благодарность за смелость и преданность родине, особенно если девушка работает в Госпогранслужбе Украины:

"Дорогие сестры, защищая границу, вы защищаете миллионы людей в нашей стране. Благодарим за вашу непоколебимость, смелость и верность Украине".

Сотрудницам Нацполиции Украины вместо пожелания "скорее свить гнездышко" и "найти настоящее женское счастье", лучше пожелать продвижения по карьерной лестнице.

"От всей души поздравляем с 8 марта. Искренне благодарим за неустанную службу, ответственность в работе и готовность учиться всему новому. Продолжайте двигаться вперед и покорять новые карьерные вершины".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда сходить в Киеве 8 марта. Столичные заведения отлично подготовились к празднику весны и придумали развлечения на любой вкус.