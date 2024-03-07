Читачки "Телеграфа" відповіли, чи відзначатимуть 8 березня: думки розділилися

Більшість тих, хто взяв участь в обговоренні, вважають, що під час війни взагалі не до свят

Наближається 8 березня — Міжнародний жіночий день. Останніми роками ставлення до нього в Україні є дуже неоднозначним, хтось вважає його радянським пережитком, а хтось "святом весни та краси", а деякі — днем боротьби за права жінок.

"Телеграф" запитав своїх читачок, чи планують вони відзначати 8 березня. Думки розділилися, але більшість все ж таки відповіла позитивно. Підписники "Телеграфа" на Facebook голосували емоджі.

У коментарях більшість українців пише, що йде війна, і тому зараз у принципі не час для святкування. Свята, на їхню думку, стануть актуальним після Перемоги.

"Проживу його як звичайний день у молитві за наших захисників. А святкуватиму, коли всю рашистську гидоту знищимо. Дай Боже нам такого свята", "Яке свято, війна", — пишуть коментатори.

Інші ж розповіли, що відзначатимуть. Дехто наголосив, що 8 березня — не радянське свято, а міжнародне.

"Так, це єдине жіноче свято, свято весни, перших квітів, першого кохання, прилітають пташки, все оживає після суворої зими, я дуже люблю це свято", "Свято буде, і ніхто з жінок і питати при владі не святкуватиме чи ні. Нехай спробують українській жінці щось заборонити", "Це свято міжнародне, а не радянське і більше за все не голосно святкувати, а просто привітати рідних дружин, дочок мам, бабусь, я думаю це не гріх", — пишуть прихильники 8 березня.

Дехто, в принципі, не вважає цей день святом, а вважає його радянським пережитком. Свято української жінки, нагадують вони, – 25 лютого.

"Є хороше новостворене українське свято 25 лютого — День української жінки, приурочений до дня народження Лесі Українки", "Є День української жінки -25 лютого", — наводять аргументи противники 8 березня.

Для довідки: 8 березня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок (англ. International Women’s Day), повна назва Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний світ (рішенням ООН від 1977 року). День присвячений культурним, політичним та економічним досягненням жінок та боротьбі за рівні права людей незалежно від статі. Однак у СРСР його перетворили на "день весни та краси".

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року українок з 8 березня вітав Валерій Залужний. Тоді він подякував кожній українській жінці за внесок, який вона робить на своєму "фронті".