Куда сходить в Киеве на 8 марта: список самых интересных мероприятий

Проведите время вместе с родными и близкими людьми

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса. Позвольте себе немного расслабить и зарядиться позитивными эмоциями — проведите 8 марта интересно, весело и незабываемо.

Редакция "Телеграфа" предлагаем вашему вниманию подборку ярких ивентов, которые пройдут в Киеве в пятницу, 8 марта. Столичные заведения отлично подготовились к празднику весны и придумали развлечения на любой вкус!

Группа "Артиш". Концерт к началу весны

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: GARNISON, ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: от 150 гривен

Группа "Артиш". Концерт к началу весны

В этот день рок-группа "Артиш" выступит перед зрителями с теплым весенним концертом во время которого прозвучат как украинские, так и мировые хиты.

Вас ждет новая уникальная программа с самыми известными песнями всех времен.

Вы услышите каверы на такие известные группы как Nirvana, Europe, Deep Purple, Led Zeppelin, The Beatles, Nazareth, Братья Гадюкины, а также песни из фильмов Тарантино.

Imagine Dragons Tribute

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Barbeer Music Pub, ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Imagine Dragons Tribute

В пятницу, 8 марта, Barbeer Music Pub приглашает вас на трибьют-концерт культовой американской поп-рок группы Imagine Dragons.

Вы услышите легендарные "Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" и многие другие песни звезд в живом исполнении от группы Jack London.

Сразу после концерта в этом же зале можно будет продолжить танцевать под лучшие хиты до 23:00.

Стендап от Женщин

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Malbec Tango and Wine, ул. Боричев Ток, 41-а

Стоимость: 250 гривен

Стендап от Женщин

Бокал вина, вкусные блюда, Подол — для многих именно так звучит идеальный вечер пятницы. И именно так организаторы предлагают встретить его на этой неделе!

С небольшим приятным дополнением — выступлениями талантливых киевских комикес. В этот вечер на сцене:

Екатерина Мамайсур

Настя Брынза

Богдана Стаховская

Катя Накопюк

Спектакль "Зеленые коридоры"

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Театр Драматургов, ул. Петра Сагайдачного, 25-г

Стоимость: 400 гривен

Спектакль "Зеленые коридоры"

Возрастное ограничение: 18+. Пьеса с элементами абсурда и черного юмора.

Пьеса о четырех беженцах из Украины после полномасштабного вторжения и об их недобровольной евроинтеграции. Попытка проанализировать отношения Украины с ЕС, отрефлексировать травматический опыт беженства, потерь и отношений с домом.

Постановка Олексы Гладушевского – это социальная сатира иногда жесткая, иногда шокирующая. Неожиданный кастинг и наглая режиссерская концепция переворачивают пьесу с ног на голову, не теряя при этом авторского замысла, а наоборот, расширяя возможности текста.

Кино-хит "Вечная любовь"

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Театральный зал Киевской крепости, ул. Госпитальная, 24-а (вход с бульвара Леси Украинки между домами 12 и 14)

Стоимость: 200 гривен

На концерте прозвучат вокально-музыкальные хиты всех времен и народов в интерпретации лучших киевских исполнителей.

Зрителей-слушателей ждет уютная атмосфера у камина в старинных стенах Киевской крепости, а также эксклюзивная весенняя концертная программа.

Часть средств от продажи билетов будет направлена на поддержку Сил обороны Украины.

8 марта. Стендап на Подоле

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: F-Bar, ул. Хорива, 25/12

Стоимость: 300 гривен

8 марта. Стендап на Подоле

Стендап к 8 марта о девушках, отношениях и не только.

Перед зрителями выступят:

Ярослав Пирог

Владимир Кульчуцкий

Влад Солонский

Организаторы отмечают, что 20% прибыли будет перечислено на нужды ВСУ.

Продолжительность программы — 90 минут. Шоу-программа представлена на украинском языке. Рекомендовано лицам от 18 лет и старше.

Песни лучших королев поп-музыки

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Docker-G pub, ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 200 гривен

Песни лучших королев поп-музыки

Гостей мероприятия ждет насыщенная музыкальная программа. В этот вечер вы услышите легендарные мировые хиты и насладитесь творчеством таких королев поп-музыки, как Мадонна, Леди Гага, Пинк, Тина Тернер, Барбра Стрейзанд и многие другие.

Заряд позитивных эмоций и хорошее настроение — гарантированы!

Лида Ли. Варьете "Рояль" (возраст: 21+)

Когда: 8 марта, начало в 18.30

Где: Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4

Стоимость: 1140 гривен

Лида Ли. Варьете "Рояль"

Варьете-шоу "Рояль" – это синергия музыкальных перформансов и утонченной сексуальности.

Организаторы шоу приглашают зрителей на свидание с Парижем: вас ждет уютная атмосфера, удобное кресло, бокал ароматного вина и яркое шоу в лучших традициях кабаре.

Отдельное наслаждение – это исполнение известных мелодий в оригинальной аранжировке от известного украинского музыканта и композитора Алексея Боголюбова. А постановка хореографии от украинских танцовщиц – Анны Паламарчук, Екатерины Тришиной и Светланы Черныш, поразит своим мастерством.

В стоимость билета входит посещение шоу и ужин : холодные закуски (по выбору из трех) и бокал вина (белое/красное/просеко).

Во время выступлений варьете-шоу "Рояль" будут собраны средства в поддержку ВСУ.

Возраст гостей: 21+.

Стендап 8 марта

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Дом Актера, ул. Ярославов Вал, 7

Стоимость: от 300 гривен

Стендап 8 марта

Стендап о девушках, отношениях и о множестве других житейских штуках.

Перед зрителями выступят известные украинские стендап-комики:

Слава Бу

Хачатур

Святослав Марченко

Иван Жорноклей

Организаторы отмечают, что 20% прибыли будет перечислено на нужды ВСУ.

Продолжительность программы — 90 минут. Шоу-программа представлена на украинском языке. Рекомендовано лицам от 18 лет и старше.

Спектакль "Ведьма" (возраст: 21+)

Когда: 8 марта, начало в 15.00

Где: Арт-студия "Темный Софит", ул. Владимирска, 71 (вход со двора)

Стоимость: 400 гривен

Спектакль "Ведьма"

Когда ты всю жизнь не можешь построить отношения, страдаешь от проблем и одиночества, а еще живешь в Средневековье, где женщин сжигают на кострах, пытают, насилуют и топят, то ты начинаешь ненавидеть весь мир, а мужчин — больше остальных. Однако ты все-равно ищешь своего человека и ждешь чуда… Делаешь расклад на картах "Таро" и вдруг он приходит! Что же теперь делать?

Вас ждет средневековый антураж, мистика и юмор, а также любовный треугольник между Рыцарем, Ведьмой и Смертью.

Язык спектакля: русский. Свободная посадка

Возраст гостей: 21+.

Парк иллюминаций. ILLUMINARIUM. Магия света

Когда: 8 марта, начало с 17.00 до 22.00

Где: ВДНГ, Яблоневый сад, пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 150 гривен

Парк иллюминаций. ILLUMINARIUM. Магия света

Вас ждет уникальное арт-пространство, где каждый может наслаждаться сказочной атмосферой и создавать незабываемые моменты. Иллюминированные туннели, арки и скульптуры помогут создать уникальные фотографии на память.

Общее количество интерактивных скульптур здесь — более 50, а высота некоторых достигает 7 метров.

Изюминкой пространства стало золотое иллюминированное поле пшеницы площадью 100 квадратных метров. После заката цвет и освещение сделают окружение удивительно красивым, а световые установки ILLUMINARIUM перенесут вас в настоящую сказку.

Стендап на 8 марта

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Антикафе "Дирижабль", ул. Верхний Вал, 30-а

Стоимость: 200 гривен

Стендап на 8 марта

Организаторы приглашают вас на вечер веселых шуток от опытных комиков столицы, а именно:

Екатерины Накопюк

Виталия Шиндеровского

Стаса Ваплюшкина

Влада Бесчастного

Военным — вход свободный (предварительно набрать по номеру на билете).

Рекомендовано лицам от 18 лет и старше.

Концерт "Цвета страстного танго"

Когда: 8 марта, начало в 18.00

Где: Дом Архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7

Стоимость: от 290 гривен

Концерт "Цвета страстного танго"

Танго – это целая жизнь длиной в одну мелодию… История аргентинского танго неразрывно связана с именем выдающегося композитора Астора Пьяццоллы, соединившего танго, классику и джаз. На концерте прозвучат самые известные произведения Астора Пьяццолы разных периодов, а также произведения Гарделя, Гаде и других.

Для настоящего танго нужна атмосфера, поэтому волшебным дополнением музыкального вечера станет художественная анимация. Яркая цветовая атмосфера и водные узоры прекрасно гармонируют с характером музыки.

Незабываемые эмоции, завораживающая музыка и эстетическое наслаждение – это все ждет вас на концерте "Цвета страстного танго"!

Спектакль "Одиночество в сети"

Когда: 8 марта, начало в 18.00

Где: Дом Кино, ул. Саксаганского, 6

Стоимость: от 250 гривен

Спектакль "Одиночество в сети"

Главный польский бестселлер начала XXI века, самый известный и самый неоднозначный роман Януша Вишневского "Одиночество в Сети" — это история в письмах о запретной и такой желанной любви.

Один из самых пронзительных и спорных романов века.

Эта история вызвала много споров, но никого не оставила равнодушным, ведь многим людям знакомы и сомнения, и надежда, и опасения, которые вызывает знакомство в интернете и отношения на расстоянии. Вот и они так познакомились. Она из Польши, он — из Германии. Их случайная переписка переросла в настоящую страсть. Но стоит ли встречаться и кого мы любим больше: реального человека, или образ, который создало наше воображение из слов, ожидания и одиночества? Да и вообще, можно ли назвать это любовью? А если и так, что хуже — расстояние или встреча?

Весенний Stand-Up

Когда: 8 марта, начало в 16.00 и 18.30

Где: Shatun Pub, ул. Сагайдачного, 41

Стоимость: от 200 гривен

Весенний Stand-Up

Превентивный удар юмора, который так необходим нам в это сложное время. Часть средств организаторы обещают передать на благотворительность.

Лайн-ап:

Макс Редзель

Артур Петров

Рамиль Янгулов

Дэн Горобец

Возраст гостей: 18+. Присутствует ненормативная лексика.

Максим Бородин в Osocor Residence

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

Стоимость: 600 гривен

Максим Бородин в Osocor Residence

Это будет незабываемый праздник, где вы сможете насладиться музыкой и впечатлениями, которые останутся в вашей душе навсегда.

Не пропустите неповторимый вечер с талантливым певцом, который дарит искренность и эмоции своим слушателям.

Премьера спектакля "Памела, или… как убить бабушку"

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Киевский драмтеатр "Браво", ул. Олеся Гончара, 79

Стоимость: от 300 гривен

Премьера спектакля "Памела, или… как убить бабушку"

Персонажи этой трагикомедии – бездомные большого города. Судьба отвернулась от них не подарив ни имущества, ни успеха, ни любви…

Они — очерствевшие душой неудачники для которых важна только одно — выгода!

Главная героиня — Памела Кромки — несмотря ни на что, верит в людей, даже если они хотят ее убить…

Стендап и вино. Макс Вышинский

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: Комедиант Stand Up, ул. Саксаганского, 1-г

Стоимость: от 350 гривен

Стендап и вино. Макс Вышинский

Вы услышите шутки, размышления и выводы стендап-комика относительно нюансов супружеской жизни, подходов к воспитанию ребенка и узнаете много нового из биографии комика. Как всегда — неподдельно искренне, интеллигентно и очень смешно.

Макс Вышинский несколько раз собирал "Октябрьский Дворец", снимался во многих известных телешоу и YouTube-проектах. Он пропагандирует современные семейные ценности и влюбляет в себя зрителя с первых секунд появления на сцене.

Организаторы отмечают, что 25% средств от продажи билетов будет передано на нужды ВСУ. Также в рамках стендапа состоится аукцион с уникальными лотами.

Любовь. Музыка. Весна.

Когда: 8 марта, начало в 19.00

Где: GARNISON, ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: от 200 гривен

Вместо традиционного романтического ужина в ресторане или дома устройте своей любимой или близкому человеку особый сюрприз — подарите билеты на этот концерт.

Создавать музыкальную атмосферу будет Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты". Уютный, светлый зал Кирхи Святой Екатерины придаст гармонии этому вечеру.

В программе концерта произведения Моцарта, Вивальди, Сен-Санса, Грига.

Живой звук. Концерт продолжается без антракта.

Редакция "Телеграфа" искренне желает вам провести 8 марта с гармонией в душе и огоньком в сердце!

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