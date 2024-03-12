Цегла у зливному бачку та цибуля у колготках: лайфхаки з СРСР, про які можна вже забути

Як тільки у СРСР не пристосовувались до дефіциту

У радянські часи був великий дефіцит майже всього, люди намагалися жити не звертаючи увагу на обмеження і пристосовувались. Так у господинь СРСР з’явилися лайфхаки, які економили гроші.

Деякі з них збереглися і до сьогодні, але у сучасних реаліях втратили актуальність. "Телеграф" підготував для вас підбірку радянських лайфхаків.

Зберігання пляшок, коробок і банок

У Радянському Союзі викидалося вкрай мало речей, адже тоді застосування намагалися знайти всьому. Наприклад, коробкам, лоткам для яєць, банкам, пляшкам.

Сьогодні ж деякі люди теж зберігають пляшки з пластику, але частіше використовують їх для розсади або створення фігур.

Цегла у зливному бачку

У сучасної людини одразу виникає декілька питань: "Як її туди запхнути і навіщо?". Раніше клали шматочок цегли у бачок для економії води, адже так її менше набігало у ємність. Менше води на змив — менше платити за комуналку.

Рвані колготки не викидали

Подрані, шиті-перешиті колготки господиням ще могли прослужити у побуті. Так, у них зберігали цибулю, підв'язувати кімнатні і дачні рослини і навіть фарбувати яйця на Великдень, наліплюючи листочки і квіточки на шкаралупу для візерунка.

Зберігання цибулі у колготках

Інколи, якщо "стрілку" на колготках вже ніяк не замаскувати, їх одягали під штани у холодну пору, адже "ніхто ж не побачить".

Ні крихти не викидати

Економія продуктів у радянські часи була шалена, тому несвіжий хліб сушили на сухарі, з фруктів варили компоти і варення.

Пробка від вина

Наші бабусі не користувалися прихватками для гарячих кришок каструль. Вони просто вставляли винну пробку під ручку кришки. Шляхом того, що пробка не нагрівалася, можна було легко відкрити каструлю і не обпектися.

Сода — очисний засіб ультра

Соду господині використовували не тільки замість розпушувача, а й для очищення поверхонь, позбавлення від неприємного запаху. Саме тому її можна було в СРСР знайти у кожному будинку, а на прилавках вона не залежувалась.

Раніше "Телеграф" писав, чи справді той пломбір із СРСР був найсмачнішим.