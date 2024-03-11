Землю виділяли далеко не всім: чому людям в СРСР давали мізерну ділянку в 6 соток

Багато хто пам'ятає, що з себе представляла дача в СРСР. Горезвісних 6 соток землі були дуже бажаним придбанням для кожної радянської людини. За сучасними стандартами такий розмір ділянки здається вкрай маленьким, але тоді люди були раді й такому.

Про це повідомляє Ukr.Media. Видання пише, що дача ставала маленьким острівцем свободи, на якому ти міг займатися тим, що тобі подобається. Однак історія зародження в країні дачного руху була пов'язана не з кращими часами.

Як з'являлися дачі

Спочатку вважалось, що жителям радянських міст не потрібні власні господарства. Держава повинна була забезпечувати робітника всім необхідним. Але в перші роки після Великої Вітчизняної економіка СРСР була у дуже важкому становищі. Розорене сільське господарство не справлялося з тим, щоб нагодувати всю країну. Тому в кінці 40-х радянське керівництво вирішило давати громадянам вільну землю неподалік населених пунктів.

Розмір кожної ділянки становив 6, в рідкісних випадках 12 соток на сім'ю. Паралельно промисловість почала постачати населення різним садовим інвентарем, насінням і добривами. Завдяки цьому рішенню рядовий працівник заводу міг самостійно забезпечувати себе продовольством.

До кінця 50-х проявилися побічні ефекти. Деякі громадяни намагалися нелегально заробляти на своїх ділянках, здаючи їх в оренду або вирощуючи продукти спеціально на продаж. Тому на початку 60-х держава помітно посилила контроль за тим, чим люди займалися на своїх дачах.

Якою була дача в СРСР

В Радянському Союзі люди масово купували заповітних 6 соток, по можливості будували на них який-небудь будиночок, облаштовували господарство. Найчастіше будиночки були пристосовані для недовгого проживання в теплі сезони.

Дачі об'єднували в невеликі селища. Їх не під'єднували до міського водопостачання та каналізації, проте жителі селища могли, наприклад, організувати насосну станцію на місцевому ставку. Дачні кооперативи часто проводили електрику.

В чому криється причина малих земельних ділянок

Багато хто досі не знає, чому розмір стандартної дачної ділянки в СРСР становив 0,06 гектара. Насправді причина дуже прозаїчна. Партія з самого початку дала завдання агрономам і економістам розрахувати середній розмір ділянки, за допомогою якого сім'я з 4-6 осіб могла б забезпечити себе сільгосппродукцією з урахуванням технологій середини ХХ століття. Це була основна функція дачі. Зрештою фахівці і отримали знамениті 6 соток.

Раніше "Телеграф" писав, чому в СРСР варили джинси та відбивали їх цеглою. В основному таким займалися модники, які хотіли вирізнятися з натовпу.