Кирпич в сливном бачке и лук в колготках: лайфхаки из СССР, о которых можно уже забыть

Как только в СССР не приспосабливались к дефициту

В советское время был большой дефицит почти всего, люди пытались жить не обращая внимания на ограничения и приспосабливались. Так у хозяек СССР появились лайфхаки, экономившие деньги.

Некоторые из них сохранились и по сей день, но в современных реалиях утратили актуальность. "Телеграф" подготовил для вас подборку советских лайфхаков.

Хранение бутылок, коробок и банок

В Советском Союзе выбрасывалось очень мало вещей, ведь тогда применение пытались найти всему. К примеру, коробкам, лоткам для яиц, банкам, бутылкам.

Сегодня же некоторые люди тоже хранят бутылки из пластика, но чаще используют их для рассады или создания фигур.

Кирпич в сливном бачке

У современного человека сразу возникает несколько вопросов: "Как его туда запихнуть и зачем?". Раньше клали кусочек кирпича в бачок для экономии воды, ведь так ее меньше набегало в емкость. Меньше воды на смыв — меньше платить за коммуналку.

Рваные колготки не выбрасывали

Порванные, шитые-перешитые колготки хозяйкам еще могли прослужить в быту. Так, в них хранили лук, подвязывать комнатные и дачные растения и даже красили яйца на Пасху, наклеивая листочки и цветочки на скорлупу для узора.

Хранение лука в колготках

Иногда, если "стрелку" на колготках уже никак не замаскировать, их одевали под штаны в холодное время, ведь "никто не увидит".

Ни крошки не выбрасывать

Экономия продуктов в советские времена была безумной, поэтому несвежий хлеб сушили на сухари, из фруктов варили компоты и варенье.

Пробка от вина

Наши бабушки не пользовались прихватками для горячих крышек кастрюль. Они просто вставляли винную пробку под ручку крышки. За счет того, что пробка не нагревалась, можно было легко открыть кастрюлю и не обжечься.

Сода — очистительное средство ультра

Соду хозяйки использовали не только вместо разрыхлителя, но и для очищения поверхностей, избавления от неприятного запаха. Поэтому ее можно было в СССР найти в каждом доме, а на прилавках она не залеживалась.

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