Віщі сни: як пояснюють сни, що збуваються, психолог, фахівець зі сну і найвідоміша відьма України?

Під час війни у соцмережах українці все частіше пишуть про віщі сни, сни — попередження. Що це: голос янгола — охоронця, робота підсвідомості чи містика? І як зрозуміти, що цей сон — віщий?

Сьогодні, 15 березня, світ відзначає Міжнародний день сну. Ми знайшли декілька снів, які змінили або могли змінити історію і поговорили з відьмою Марією Тихою, психологом Оленою Рутою та сомнологом Дар'єю Пилипенко про те, що таке — віщі сни.

П'ять історичних прикладів снів, що змінили або могли змінити історію

1. Юлія Цезаря попереджали

Одна з найдавніших легенд про віщі сни гласить: третій і останній дружині давньоримського імператора Гая Юлія Цезаря Кальпурнії наснилося недобре. Жінка побачила, як у їхній спальні обрушилася стеля, а її коханого чоловіка вбили кинджалом. Кальпурнія відчула, що щось не так, тому вмовляла Цезаря не йти в сенат, але він все ж таки пішов туди. Далі відомо: великий правитель був зраджений і холоднокровно зарізаний.

Юлій Цезар переконався, що до жіночої інтуїції і снів варто дослухатись (Малюнок: бюсти Кальпурнії та Гая Юлія Цезаря)

2. Швейна машинка

Ідея, як доробити швейну машинку, щоб вона запрацювала, за однією з версій. прийшла винахіднику американцю Еліасу Хоу уві сні. Він до того обмірковував ідею машинки з голкою, яка б проходила крізь тканину. Чоловік ніяк не міг зрозуміти, як вона працюватиме, як це зробити технічно.

Одного раз уві сні він побачив чоловіків із дикого племені. які виконували танок навколо багаття, вимахуючи списами. Вчений запам'ятав, що на вершині кожного списа був отвір-дірочка. А також він запам'ятав рух списами вгору-вниз, вгору — вниз.

Коли Еліас прокинувся, чи кричав він "Евріка!" ми не знаємо. Відомо лише, що чоловік саме тоді знайшов ключ до доробки швейної машини: мати отвір у голці близько до вістря, а не традиційно біля іншого, широкого кінця.

Американський механфк та підприємець, один із винахідників швейної машинки Еліас Хоу отримав підказку теж уві сні

3. Будова атома

Батько квантової механіки данець Нільс Бор розповідав про сон, який привів його до відкриття структури атома. Бор отримав ступінь доктора наук у 1911 році і здобув популярність завдяки розшифровці складних проблем у світі фізики, які бентежили його колег.

З часом він почав в цілому розуміти, яким має бути атом, але не міг зрозуміти його структуру і конфігурацію. Одного разу вночі він уві сні побачив ядро ​​атома з електронами, що обертаються навколо нього, як планети навколо свого сонця.

Нільс Бор першим допустив, що структура атому подібна до сонячної системи. А точніше - побачив уві сні і не відкинув, а перевірив побачене

Після пробудження Бор відчув, що бачення було правильним. Він повернувся до лабораторії, де почав шукати докази на підтримку своєї теорії. І знайшов. Бачення Бором структури атома виявилося одним із найбільших проривів свого часу. Фактично за правильну розшифровку сна і допрацювання своєї теорії, Бор пізніше був нагороджений Нобелівською премією з фізики.

4. Таблиця Мендєлєєва

У березні 1869 року хімік Дмитро Мендєлєєв здав у набір рукопис розробленої ним Періодичної системи хімічних елементів. Існує історія про те, що видатний вчений заснув на робочому місці і йому наснилась таблиця, яка лягла в основу його Періодичної системи.

Сам Менделєєв говорив, що це результат його 20-річної роботи, а не "якийсь там сон". А от його товариш, з яким вчений ділився думками, і поширив інформацію про сон. Пожартував Менделєєв чи просто соромився такого способу наукової роботи — через сон — питання.

5. Математичний геній Шрініваса Рамануджан

Геній, якому вірні рішення підказували боги і сни

Індійський математик Шрініваса Рамануджан зробив значний внесок в аналітичну теорію чисел, еліптичних функцій, неперервних дробів і нескінченних рядів і за своє життя довів понад 3000 математичних теорем. Рамануджан заявляв, що розуміння його роботи приходило йому уві сні багато разів.

Нібито протягом свого життя йому неодноразово снилася індуїстська богиня, відома як Намаккал. Вона знову і знову давала йому складні математичні формули, які він міг перевірити та перевірити, прокинувшись. Одного разу таким прикладом був нескінченний ряд для Пі:

Описуючи одну зі своїх багатьох проникливих математичних мрій, Рамануджан сказав: "Поки я спав, у мене був незвичайний досвід. Був червоний екран, утворений текучою кров’ю. Я спостерігав за ним. Раптом рука почала писати на екрані кілька результатів у еліптичні інтеграли. Вони запам'яталися мені. Щойно я прокинувся, я вирішив їх записати…"

6. Прорив у дослідженні передачі нервового імпульсу

Отто Леві був фармакологом німецького походження, чиє відкриття ацетилхоліну (нейромедіатора, який сприяє сновидінню) допомогло просунути медичну терапію. Через 13 років це відкриття принесло йому Нобелівську премію. Однак він майже так само відомий засобами, за допомогою яких він це відкрив, як і самим відкриттям.

У 1921 році Леві мріяв про експеримент, який би раз і назавжди довів, що передача нервових імпульсів є хімічною, а не електричною. Він побачив уві сні цей експеримент, прокинувся, записав і знову заснув.

Отто Леві - лауреат Нобелівської преміх 1936 року. За відкриття, яке частково базувалось на сні

Вранці він захотів здійснити цей експеримент, але з жахом виявив, що не може прочитати свої опівнічні каракулі. Той день, за його словами, був найдовшим днем ​​у його житті, оскільки він намагався, але не зміг згадати свій сон.

Однак наступної ночі йому повторився той самий сон, і, прокинувшись, він пішов прямо до своєї лабораторії, щоб підтвердити теорію хімічної передачі нервового імпульсу, яка отримала Нобелівську премію.

7. "Сутінки"

Подобається це чи не подобається, але сутінки змінили погляди поп-культури на вампірів. Говорять, що Стефані Майєр, автору бестселлера "Сутінки", наснилась історія про вампірів — саме про любовні стосунки між людьми та вампірами, де шкіра вампіра виблискує на сонці, але не горить.

Психолог Олена Рута зазначає, що під час сну мозок працює над обробкою інформації та структуруванням знань, отриманих протягом дня, звідси — наукові відкриття та підказки, які приходили вченим уві сні:"Сюжети, які з'являються у сні, можуть відображати психологічні потреби людини, її інтереси, прагнення зрозуміти чи опановувати нову інформацію".

Психолог Олена Рута науково обгрунтовує віщі сни вчених

Чи бачать віщі сни звичайні люди?

Звісно, можна вважати, що всі ці відкритя легендизовані, а історії про сни — надумані. Однак психолог із 28-річним досвідом роботи Олена Рута розповіла "Телеграфу" такий приклад: "Одна моя клієнтка розповідала, що їй приснився сон, у якому вона побачила, що її чоловік (до слова, вони прожили 15 років, у шлюбі і у них спільні діти та бізнес, кохання зі шкільної парти), так ось у сні, цей чоловік зраджує їй з іншою жінкою, та вона вагітна від нього. Клієнтка розповідала все це у таких подробицях та фарбах, начебто реально була там. Вона навіть розповіла про це чоловікові. На що він дуже здивувався від почутого, а особливо від подробиць, і сприйняв як вигадку.

Так склалася доля, що незабаром це подружжя розлучилися. Ми з клієнткою були весь цей час на зв'язку та незабаром після розлучення вона мені повідомляє: "Олена, ти уявляєш, все справді так і було, як мені наснилося тоді, хоча я нічого про це не знала і не підозрювала — він мені зраджував, і коханка вагітна!".

Зв'язок між сновидіннями та свідомістю є дуже тісним, говорить експерт. Сновидіння можна описати як своєрідну психологічну "віртуальну" реальність, яка існує в нашому внутрішньому світі. Коли спимо, за її словами, наш мозок відкритий для непередбачуваного, і сновидіння можуть призводити до дивних невідповідностей і змін у сценаріях, які мозок не може логічно зв'язати.

Але ж саме такий нешаблонний розвиток подій і рішення, підказані через "віртуальну реальність" сну можливо, і є виходом із складної ситуації? Чому б і ні.

Часто, особливо у війну, сни відображають наші страхи і повертають нас до травматичних подій.

Марія Тиха радить звертати увагу на деталі: що саме говорила людина, як вона виглядала, який у неї був настрій тощо

Відьма-некромант Марія Тиха, яка безліч передбачень зробила саме після побаченого уві снах, говорить: "Під час війни у людей загострюється інтуїція. Поруч з вами — ваш род, який може попереджати вас через сни. Я також прошу показувати мені важливі події у снах. І розповідаю їх всюди, де можу, тому що попередження, яке я отримую, має спрацювати на захист людей. Вони даються не мені особисто, а через мене — людям, щоб ті були обережніші".

Марія наголошує: варто дослухатись до своїх снів всім нам сьогодні, а не лише тільки тим, хто має яскраво виражені здібності.

Як зрозуміти, що ваш сон — віщий?

Психолог Олена Рута так в цілому пояснює явище снобачення: "Сни формуються у мозку людини під час фази сну, що називається рем. Під час цієї фази мозок активно працює, обробляючи інформацію дня, і створює нові зв'язки між ідеями та спогадами". Ключові слова — "нові зв'язки".

Щодо віщих снів, психолог вбачає, що вони можуть бути результатом психічного стану людини, її емоцій чи навіть підсвідомих бажань. Мозок вночі може працювати над різними побажаннями та турботами, і це може виявитися у формі несподіваних або віщих образів у снах.

"Коротше кажучи, сни — це своєрідний театр людського розуму, – підсумовує експерт. – На ньому різні елементи життя можуть об'єднуватися та трансформуватися в несподівані спогади або відображення емоційного стану того, кому сниться цей сон".

Сомнолог Дар’я Пилипенко ділить віщі сни на дві категорії: символічні, коли щось сниться через образ або символ, та реалістичні, коли людина бачить у сні конкретну подію чи ситуацію, яка потім втілюється у реальності: "З точки зору сомнологічної науки, віщі сни — це реалізація підсвідомого досвіду, якіий людина може навіть не усвідомлювати під час сну, якщо є в житті сприятливі умови для конструкції певного сюжету. Не обов’язково про щось думати цілеспрямовано — наша підсвідомість є такою, що нею не можна управляти. Тому людині важко знайти відповідь, яким чином сниться віщий сон".

У питанні, віщий таки це сон, чи ні, відьма Марія Тиха радить звертати увагу на деталі та власні відчуття після пробудження: "Як правило, звичайні сни швидко забуваються, проходять повз нас. А от віщий сон залишає післясмак. Якщо сон віщував щось негативне, людина після пробудження відчуває страх або інші негативні емоції. Якщо сон віщував щось добре, то вона прокидається з гарним настроєм".

Якщо сон був віщим, ви ще й не зможете від нього відмахнутись, швидко забути. Ви будете повертатись до нього думками знову і знову.

А якщо сон поганий, і ви не хотіли б, щоб він справдився, наші предки використовували нехитрий спосіб. Одразу після пробудження встати з ліжка і першим ділом підійти до вікна, визирнути на вулицю і тричі проговорити:"Куди ніч, туди й сон!"

Сонники — працюють?

Універсальних символів немає, запевняє Марія Тиха. Принаймні сама вона сонниками не користується. Звісно, на початку укладені добірки трактувань можуть бути вам опорою, але… ваша підсвідомість, рід чи вищі сили говорять з нами тими образами, дають такі сигнали, які зрозумілі саме вам.

Для того, щоб навчитись тлумачити підказки підсвідомости, можна завести щоденник, радять експерти. Записувати туди сни, свої думки щодо їх трактування. А потім час від часу повертатись до своїх записів і проводити паралель, як ті чи інші образи програлись в реальному житті.

З цим погоджується і сомнолог Дар'я Пилипенко: "Пророчі сни часто містять символи або образи конкретних людей. Щоб розуміти повідомлення в такому сні, потрібно інтерпретувати значення цих символів та подій, пов'язаних з людьми у сні. Коли йдеться про тлумачення символів у ваших снах, важливо розглядати їхнє значення, співзвучне для вашої культури, життєвого досвіду, сімейних традицій". До прикладу, для одного змія — символ мудрості, для іншого — ворог. Тож спробуйте попрацювати зі снами — самостійно чи з фахівцем. Можливо, це допоможе вам попрацювати себе і уникнути негативний подій, про які вас попереджає підсвідомість, ангел-охоронець чи ваш рід.

На питання "Телеграфу", а чи не накриє нашу націю епідемія безсоння після закінчення війни, Дар'я Пилипенко зазначає: однозначної відповіді немає.

– Безсоння може розвиватися з різних причин, — говорить експерт. Якщо війна створює стресові умови, коли людина постійно відчуває небезпеку і напругу, це може призводити до проблем зі сном прямо зараз, під час війни. Після її закінчення, коли фактор небезпеки відсутній, можливо, деякі люди відновлять свій сон.

Однак безсоння може бути відстроченим, і виникнути після війни, — зазначає сомнолог. У разі відстроченого безсоння проблеми зі сном виникають після того, як людина починає жити звичним, передбачуваним життям. Втрата контролю та виникнення старих проблем можуть призводити до проблем. Це залежить від індивідуальних особливостей кожної особистості та її реакції на події.