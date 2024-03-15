Вещие сны: как объясняют их природу психолог, специалист по сну и самая известная ведьма Украины?

Во время войны в соцсетях украинцы все чаще пишут о вещих снах, снах-предупреждениях. Что это: голос ангела-хранителя, работа подсознания или мистика? И как понять, что ваш сон – вещий?

Сегодня, 15 марта, мир отмечает Международный день сна. Мы нашли несколько снов, которые изменили или могли изменить историю и поговорили с ведьмой Марией Тихой, психологом Еленой Рутой и сомнологом Дарьей Пилипенко о том, что такое вещие сны.

Семь примеров снов, которые могли изменить или изменили историю

1. Юлия Цезаря предупреждали

Одна из древнейших легенд о вещих снах говорит: третьей и последней супруге древнеримского правителя Гая Юлия Цезаря Кальпурнии приснилось нехорошее. Женщина увидела, как в их спальне обрушился потолок, а ее любимого мужчину убили кинжалом. Кальпурния почувствовала, что что-то не так, поэтому она всеми силами уговаривала Цезаря не идти в сенат. А тот все же пошел. Что біло далее — известно: великий правитель был предан и хладнокровно зарезан.

Юлий Цезарь, увы, убедился, что к женской интуиции и снам следует прислушиваться (Рисунок: бюсты Кальпурнии и Гая Юлия Цезаря)

2. Швейная машинка

Идея, как доделать швейную машинку, чтобы она заработала, по одной из версий пришла изобретателю американцу Элиасу Хоу во сне. Он до этого обдумывал идею машинки с иглой, которая проходила бы сквозь ткань. Мужчина никак не мог понять, как он будет работать, как это сделать технически.

Однажды во сне он увидел аборигенов из дикого племени. которые исполняли танец вокруг костра, размахивая копьями. Ученый запомнил, что на вершине каждого копья было отверстие-дырочка. А также запомнил движение копьями: вверх-вниз, вверх – вниз.

Когда Элиас проснулся, кричал ли он "Эврика!" мы не знаем. Известно лишь, что так он нашел ключ к доработке швейной машины: сделать отверстие в игле близко к острию, а не традиционно у другого, широкого конца.

Американский механик и предприниматель, один из изобретателей швейной машинки Элиас Хоу получил подсказку тоже во сне

3. Строение атома

Отец квантовой механики датчанин Нильс Бор рассказывал о сне, который привел его к открытию структуры атома. Бор защитил степень доктора наук в 1911 году и получил известность благодаря расшифровке сложных вопросов в мире физики, вводивших его коллег. в ступор

С течением времени он начал в целом понимать, каким должен быть атом, но не мог оформить его структуру и конфигурацию. Однажды ночью он во сне увидел ядро ​​атома с вращающимися вокруг него электронами — как планеты вокруг своего солнца.

Нильс Бор первым допустил, что структура атома похожа на солнечную систему. А точнее – увидел во сне и не отверг, а проверил увиденное

После пробуждения Бор почувствовал, что видение было верным. Он вернулся в лабораторию, стал искать доказательства в поддержку своей теории. И нашел. Видение Бором структуры атома оказалось одним из самых больших прорывов своего времени. Фактически за правильную расшифровку сна и доработку своей теории Бор позже был награжден Нобелевской премией по физике.

4. Таблица Менделева

В марте 1869 г. химик Дмитрий Менделеев сдал в набор рукопись разработанной им Периодической системы химических элементов. Существует история о том, что величайший ученый уснул на рабочем месте и ему приснилась таблица, которая легла в основу его Периодической системы.

Сам Менделеев говорил, что это результат его 20-летней работы, а не "какой-то там сон". А вот его товарищ, с которым ученый делился мыслями, и распространил информацию о сне. Пошутил Менделеев или просто стеснялся такого способа научной работы — через сон — вопрос.

5. Математический гений Шриниваса Рамануджан

Гений, которому верные решения подсказывали боги и сны

Индийский математик Шриниваса Рамануджан внес значительный вклад в аналитическую теорию чисел, эллиптических функций, непрерывных дробей и бесконечных рядов, и за свою жизнь доказал более 3000 математических теорем. Рамануджан заявлял, что понимание его работы приходило ему во сне многократно.

Якобы в течение своей жизни ему не раз снилась индуистская богиня, известная как Намаккал. Она снова и снова давала ему сложные математические формулы, которые он мог проверить, проснувшись. Однажды таким примером был нескончаемый ряд для Пи:

Описывая одиниз своих многих провидческих математических сновидений, Рамануджан сказал: "Пока я спал, у меня был необычный опыт. Был красный экран, образованный текучей кровью. Я наблюдал за ним. Вдруг рука начала писать на экране несколько результатов в эллиптические интегралы". Они запомнились мне. Как только я проснулся, я решил их записать…"

6. Прорыв в исследовании передачи нервного импульса

Отто Леви был фармакологом немецкого происхождения, открытие ним ацетилхолина (нейромедиатора, способствующего сновидению) помогло продвинуть медицинскую терапию. Спустя 13 лет это открытие принесло ему Нобелевскую премию. Однако он почти так же известен средством, при помощи которого он совершил прорыв, как и самим открытием.

В 1921 году Леви мечтал об эксперименте, который бы раз и навсегда доказал, что передача нервных импульсов является химической, а не электрической. Он увидел во сне этот эксперимент, проснулся, записал и снова заснул.

Отто Леви – лауреат Нобелевской премии 1936 года. За открытие, которое частично базировалось на сне

Утром он захотел осуществить эксперимент, но с ужасом обнаружил, что не может прочесть свои полуночные каракули. Тот день, по его словам, был самым длинным днем ​​в его жизни, поскольку он старался, но не смог вспомнить свой сон и думал, как бы быстрее вернуться в кровать.

К счастью, сон повторился на следующую ночь , и, проснувшись, он пошел прямо в свою лабораторию, чтобы подтвердить теорию химической передачи нервного импульса, за которую потом получил Нобелевскую премию.

7. "Сумерки"

Нравится это или не нравится, но сумерки изменили взгляды поп-культуры на вампиров. Говорят, что Стефани Майер, автору бестселлера "Сумерки", приснилась история о вампирах — именно о любовных отношениях между людьми и вампирами, где кожа вампира сверкает на солнце, но не горит.

Психолог Елена Рута отмечает, что во время сна мозг работает над обработкой информации и структурированием знаний, полученных в течение дня, отсюда — научные открытия и подсказки, которые приходили ученым во сне: "Появляющиеся во сне сюжеты могут отражать психологические потребности человека, его интересы, стремление понять или овладевать новой информацией".

Психолог Елена Рута научно обосновывает вещие сны ученых

Видят ли вещие сны обычные люди?

Конечно, можно считать, что все эти открытия легендизированы, а истории о снах — надуманные. Однако психолог с 28-летним опытом работы Елена Рута поделилась с "Телеграфом" таким примером: "Одна моя клиентка рассказывала, что ей приснился сон, в котором она увидела, что ее муж (к слову, они прожили 15 лет в браке, у них общие дети и бизнес, любовь со школьной парты), так вот во сне, этот мужчина изменяет ей с другой женщиной, и та беременна от него. Клиентка рассказывала все это мужу в таких подробностях и красках, как будто реально была там. Муж очень удивился услышанному, а особенно подробностям, и воспринял это как выдумку.

Так сложилась судьба, что вскоре эти супруги развелись. Мы с клиенткой были все это время на связи, и вскоре после развода она мне сообщает: "Елена, ты представляешь, все действительно так и было, как мне приснилось тогда, хотя я ничего об этом не знала и не подозревала – он мне изменял, и любовница беременна!".

Связь между сновидениями и сознанием очень тесная, говорит эксперт. Сновидение можно описать как своеобразную психологическую "виртуальную" реальность, существующую в нашем внутреннем мире. Когда мы спим, по ее словам, наш мозг открыт для непредсказуемого. Сновидения могут приводить к странным несоответствиям и изменениям в сценариях, которые мозг не может логически связать.

Но ведь именно такое нешаблонное развитие событий и решения, подсказанные через "виртуальную реальность" сна, возможно, и есть выход из сложной ситуации? Почему бы и нет.

Часто, особенно в войну, сны отражают наши страхи и возвращают нас к травматическим событиям.

Мария Тиха советует обращать внимание на детали: что именно говорил человек, как он выглядел, какое у него было настроение и т.д.

Ведьма-некромант Мария Тихая, которая множество предсказаний сделала именно после увиденного во снах, говорит: "Во время войны у людей обостряется интуиция. Рядом с вами — ваш род, который может предупреждать вас через сны. Я также прошу показывать мне важные события во снах. И рассказываю их повсюду, где могу, потому что предупреждение, которое я получаю, должно сработать в защиту людей. Они даются не мне лично, а через меня — людям, чтобы те были осторожнее".

Мария отмечает: стоит прислушиваться к своим снам всем нам сегодня, а не только тем, у кого есть ярко выраженные способности к эзотерике.

Как понять, что ваш сон – вещий?

Психолог Елена Рута так в целом объясняет явление сновидения: "Сны формируются в мозгу человека во время фазы сна, называемого рем. Во время этой фазы мозг активно работает, обрабатывая информацию дня, и создает новые связи между идеями и воспоминаниями". Ключевые слова – "новые связи".

Что касается вещих снов, психолог видит, что они могут являться результатом психического состояния человека, его эмоций или даже подсознательных желаний. Мозг ночью может работать над разными пожеланиями и заботами, и это может проявиться в форме неожиданных или вещих образов во снах.

"Короче говоря, сны — это своеобразный театр человеческого разума, — заключает эксперт. — На нем разные элементы жизни могут объединяться и трансформироваться в неожиданные воспоминания или отражение эмоционального состояния того, кому снится этот сон".

Сомнолог Дарья Пилипенко делит вещие сны на две категории: символические, когда что-то снится через образ или символ, и реалистичные, когда человек видит во сне конкретное событие или ситуацию, которое затем воплощается в реальности: "С точки зрения сомнологической науки, вещие сны — это реализация подсознательного опыта, который человек может даже не осознавать во время сна, если есть в жизни благоприятные условия для конструкции определенного сюжета".

В вопросе, вещий ли это сон, или нет, ведьма Мария Тихая советует обращать внимание на детали и собственные ощущения после пробуждения: "Как правило, обычные сны быстро забываются, проходят мимо. А вот вещий сон оставляет послевкусие. Если сон предвещал что-то негативное, человек после пробуждения испытывает страх или другие негативные эмоции. Если сон предвещал что-то хорошее, то он просыпается с хорошим настроением".

Если сон был вещий, вы еще не сможете от него отмахнуться, быстро забыть. Вы будете возвращаться к нему мыслями снова и снова.

А если сон плохой, и вы не хотели бы, чтобы он сбылся, наши предки использовали нехитрый способ. Сразу после пробуждения встать с кровати и первым делом подойти к окну, выглянуть на улицу и трижды проговорить: "Куда ночь, туда и сон!"

Сонники – работают?

Универсальных символов нет, уверяет Мария Тихая. По крайней мере, сама она сонниками не пользуется. Конечно, в начале подборки трактовок символов могут быть вам опорой, но… ваше подсознание, род или высшие силы говорят с вами теми образами, дают такие сигналы, которые понятны именно вам.

Для того чтобы научиться толковать подсказки подсознания, можно завести дневник, советуют эксперты. Записывать туда сны, свои мысли по поводу их трактовки. А потом время от времени возвращаться к своим записям и проводить параллель, как те или иные образы проигрались в реальной жизни.

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С этим соглашается и сомнолог Дарья Пилипенко: "Пророческие сны часто содержат символы или образы конкретных людей. Чтобы понимать сообщения в таком сне, нужно интерпретировать значения этих символов и событий, связанных с людьми во сне. Когда речь идет о толковании символов в ваших снах, важно рассматривать их значение, созвучное для вашей культуры, жизненного опыта, семейных традиций". К примеру, для одного змея – символ мудрости, для другого – враг. Попробуйте поработать со снами — самостоятельно или со специалистом. Возможно, это поможет вам проработать себя и избежать негативных событий, о которых вас предупреждает подсознание, ангел-хранитель или ваш род.

На вопрос "Телеграфа", а не накроет ли нашу нацию эпидемия бессонницы после окончания войны, Дарья Пилипенко отмечает: однозначного ответа нет.

– Бессонница может развиваться по разным причинам, – говорит эксперт. Если война создает стрессовые условия, когда человек постоянно испытывает опасность и напряжение, это может приводить к проблемам со сном прямо сейчас, во время войны. После ее окончания, когда фактор опасности отсутствует, возможно, некоторые люди восстановят свой сон.

Однако бессонница может быть отсрочена, и возникнуть после войны, отмечает сомнолог. При отсроченной бессоннице проблемы со сном возникают после того, как человек начинает жить привычной, предсказуемой жизнью. Потеря контроля и возникновение старых проблем может привести к проблемам. Это зависит от индивидуальных особенностей каждой личности и ее реакции на события.