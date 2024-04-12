Краса, понти чи практичність? Навіщо в СРСР насправді вішали килими на стіну

Є кілька основних версій

У Радянському союзі килими на стінах були звичайним явищем, яке зустрічалося в багатьох квартирах і будинках. Причин, з яких люди чіпляли килими, найчастіше, у дивана, було кілька.

Багато хто вважає, що таке "дизайнерське" рішення було продиктоване модою на той час. Однак, це не так. "Телеграф" розповідає, навіщо насправді у радянських оселях килими прикрашали стіни.

Одна з причин – збереження тепла та затишку в будинку. Килимів буквально утеплювали бетонну стіну і водночас використовували його як якийсь декор, який своїми химерними візерунками явно кращий за монотонні шпалери або просто пофарбовані стіни.

Друга можлива причина – економія на шпалерах. У ті часи шпалери були справді дорогими, а повісивши на стіну килим, можна було значно заощадити їх.

Килим на стіні також створював додаткову звукоізоляцію. Завдяки цьому сусіди та люди у суміжній кімнаті не могли почути розмов та інших звуків.

Звісно, килимом на стіні люди також нерідко намагалися похвалитися перед сусідами. Середня зарплата на той час була 120-150 рублів. Хороший килим коштує набагато дорожче і дістати його було не так просто. Тому килим у хаті нерідко викликав заздрість у друзів та сусідів.

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