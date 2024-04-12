Красота, понты или практичность? Зачем в СССР на самом деле вешали ковры на стену

Есть несколько основных версий

В Советском союзе ковры на стенах были обычным явлением, которое встречалось во множестве квартир и домов. Причин, по которым люди цепляли ковры, зачастую, у дивана, было несколько.

Многие полагают, что такое "дизайнерское" решение было продиктовано модой в те времена. Однако это не так. "Телеграф" рассказывает, зачем на самом деле в советских жилищах ковры украшали стены.

Одна из причин — сохранение тепла и уюта в доме. Ковров буквально утепляли бетонную стену и в то же время использовали его как некий декор, который своими причудливыми узорами явно краше монотонных обоев или просто покрашенных стен.

Вторая возможная причина — экономия на обоях. В те времена обои были действительно дорогими, а повесив на стену ковер, можно было их значительно сэкономить.

Ковер на стене также создавал дополнительную звукоизоляцию. Благодаря этому соседи и люди в смежной комнате не могли услышать разговоров и других звуков.

Конечно же, ковром на стене люди также нередко пытались похвастаться перед соседями. Стоит отметить, что средняя зарплата в те времена была 120-150 рублей. Хороший ковер стоит намного дороже и достать его было не так уж и просто. Поэтому ковер в доме нередко вызывал зависть у друзей и соседей.

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